Te vas a reír con la foto favorita de Lorena Gómez con su hijo René Jr.

Las redes sociales de las celebrities se han llenado del último reto viral, que consiste en publicar las fotografías que sus fans les piden. Lorena Gómez no iba a ser menos y se ha puesto a rebuscar en su carrete varios recuerdos del pasado. Ha mostrado imágenes de su adolescencia, la imagen principal de su perfil de mensajería instantánea e incluso algunas imágenes inéditas con su pareja, René Ramos. Pero sin duda, las que más éxito han tenido han sido las de su pequeño René Jr, que también es el protagonista de la foto favorita de la cantante. La postura del bebé es tan graciosa que es casi imposible no reírse. ¿Quieres verla? Dale al play y no te lo pierdas.

