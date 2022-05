Sara Carbonero se reconcilia con el mes que cambió su vida: 'Mayo, ya no dueles'

La vida de Sara Carbonero dio un vuelco en mayo de 2019 cuando le diagnosticaron cáncer de ovario. "Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir", publicó en aquel momento. "Ya he sido operada, pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente", añadió. Afortunadamente, se recuperó de esta enfermedad y con el paso del tiempo mostró a todos sus seguidores la gran cicatriz que recorre su abdomen. "Me miro al espejo y me gusta lo que veo", aseguró. Ahora, cuando se cumplen tres años de aquel resultado médico, la periodista disfruta de una etapa de tranquilidad y ha querido reconciliarse públicamente con el mes que cambió su destino. "Mayo.

Ya no dueles. Vamos a por ti", ha dicho.

Para Sara mayo es "el mes del pellizco en el pecho y el zarandeo, pero también el de los nuevos comienzos, la resiliencia y la fuerza que todos llevamos dentro. El de recalcular la ruta sin miedo a perderse. El de las oportunidades, la esperanza, donde los sueños florecen". Con estas palabras la periodista recuerda los momentos más duros de su enfermedad y cómo se enfrentó a ella. Pese a todo, se muestra feliz por el aprendizaje y por la nueva vida que ha construido tras el cáncer. "Siempre serás el mes del renacer y el agradecimiento", ha finalizado.

La enfermedad de Sara coincidió con el infarto de miocardio de su entonces marido, Iker Casillas. El 1 de mayo de 2019 el portero comenzó a encontrarse mal mientras entrenaba con el Oporto. "Sucedió tan rápido que apenas me di cuenta de lo que había sucedido", dijo tras recuperarse. Tres años después de aquel susto, Casillas lleva una vida "totalmente normal". Se ha reinventado en el terreno deportivo como embajador del Real Madrid y ha sorprendido a todos por su gran capacidad para los negocios.

