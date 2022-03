Sara Carbonero habla por primera vez de su enfermedad: 'Hay que aprender a vivir sin miedo'

Radio Marca ha anunciado este miércoles que Sara Carbonero vuelve a trabajar en el medio en el que comenzó su andadura periodística. Con motivo de este fichaje, la cadena ha realizado una entrevista en directo con la presentadora manchega, que ha vuelto a Madrid con su familia después de que Iker Casillas se retirara del fútbol profesional. Vuelve a casa por Navidad "como el turrón", bromea la comunicadora de 36 años, que ha confesado estar feliz por regresar al mismo sitio donde empezó cuando era "prácticamente una niña", según las palabras de Vicente Ortega, que dirige el espacio. En esta ocasión ha hablado no solo de su retorno y su nueva sección, sino también de su paso por Portugal y de su enfermedad.

Vicente Ortega ha señalado el buen aspecto que tiene Sara, totalmente recuperada un año después de superar un tumor maligno en un ovario. "Hay que normalizar las cosas, pasan a mucha más gente de lo que pensamos pero pensamos que a ti no te toca", ha asegurado la de Corral de Almaguer, que tendrá una sección dos días a la semana y de media hora de duración que se llamará Que siga el baile. El nombre lo ha escogido para continuar de alguna manera el nombre de su blog, ya cerrado, que era en honor a una canción de Alejandro Sanz que significaba mucho para ella, y porque una vez que comienza una nueva fase de su vida "siempre hay que seguir bailando", ha comentado. "Es otra etapa, hay que aprender a vivir con lo que hay, sin miedo, y he aprendido que todos somos más fuertes de lo que pensamos", ha añadido, admitiendo que se le ha juntado "un poco todo". "Estamos en una situación global, ha venido todo junto, ha sido como un tsunami", ha compartido la presentadora, que ha aprendido a vivir "con mayúsculas" después de varios mazazos en su familia: el infarto de miocardio de Iker, la muerte de su abuelo, su cáncer y la pandemia.

Además, Sara y Vicente han recordado también el momento del beso en la final del Mundial, que el presentador no vio en directo porque tenía que irse al aeropuerto, pero a la primera persona que vio en el avión fue a la que es ahora de nuevo su compañera en Radio Marca. "Hay que ver la que hemos liado", le comentaba ella, explicándole lo ocurrido. A raíz de esto han podido comentar lo que piensa Iker -que no volverá al campo pero sí que se planea seguir ligado al mundo del fútbol- de la vuelta al trabajo en medios de su mujer. "Fenomenal, me anima, me apoya, le trae también muy buenos recuerdos, aunque en esa época no nos conocíamos", ha admitido ella, puesto que su paso por las ondas fue antes de la televisión, en 2005 o 2006. "Todo lo que sea que yo esté contenta e ilusionada él está contento", ha compartido la periodista.

Su vuelta quince años después

Tal y como ha explicado Sara, vuelve a la radio después de un tiempo alejada durante su estancia en Oporto. "Es la sensación de estar en un sitio conocido, con gente con la que ya he trabajado". Su programa empezará el 12 de enero, concretaba, antes de admitir que llevaba un tiempo dándole vueltas a la idea. "Fue llegar aquí y sentir que me apetecía volver a estar en contacto con los medios de comunicación", añadía, diciendo que la radio le parece "un sitio mágico" y que le han abierto una puerta que era "imposible no cruzarla".

Vicente Ortega recordaba también cómo hace quince años Sara empezaba en Radio Marca cuando no estaba más que en tercero de carrera. "Muy prudente, y poco a poco la vimos cómo fue creciendo", explicaba, dejando claro que la presentadora hacía "música, narrar partidos, absolutamente de todo".

Su enriquecedor paso por Oporto

"Vuelvo, lógicamente, cargada para siempre por esa vivencia que aconsejo mucho porque te hace fuerte", ha explicado la periodista sobre su experiencia en Oporto, a la que se fue con el pequeño Martín que solo tenía un año de vida y ha vuelto con él ya de seis años y otro hijo, el pequeño Lucas, de cuatro. Además, ha compartido que estará siempre agradecida a los amigos que hizo allí y también al club, por cómo les trataron durante estos cuatro años alejados de España.

