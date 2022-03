Iker Casillas y Sara Carbonero recuerdan con vergüenza su famoso beso en el Mundial

Se han cumplido diez años desde que España se proclamara campeona del mundo en el Mundial de Sudáfrica y aún tenemos tan presente como el primer día un momento que enamoró al país: el beso entre Iker Casillas y Sara Carbonero, que confirmaba públicamente su relación. Ahora lo han comentado ambos en el documental Colgar las alas que ha hecho Movistar+ sobre la recuperación del último año y recordando su carrera y a algunos de sus compañeros. En las imágenes, el portero que fue durante una década capitán de la selección, admite que se dejó llevar por la situación: "Mal, mal, mal, porque yo estaba ahí solo, estábamos tranquilamente, es muy romántico y muy bonito pero ahora me da vergüenza", confiesa.

- Sara Carbonero e Iker Casillas, Navidad en su nuevo hogar de Madrid: así han cambiado sus vidas

VER GALERÍA

A esto, la propia Sara añade que siente lo mismo y que le da muchísima vergüenza. "En aquel momento vivíamos, la historia que teníamos era de allí, esto parecía como una especie de Gran Hermano", comparte Iker, que ha querido reflejar cómo se sentía en ese momento, movido por un impulso en medio del éxtasis y efusividad tras haber ganado el partido más importante de su carrera, y que marcó para siempre su vida personal. Por su parte, Sara recuerda que en un primer momento no le dieron tanta importancia. "Cuando subimos al avión de vuelta a Madrid y ya empezamos a ver la foto, los mensajes, la locura, ya pensamos que quizás se había liado un poco más de lo que pensábamos", explica la periodista.

- Exclusiva en ¡HOLA!: Iker y Sara, las esperadas imágenes de sus vacaciones juntos

Recientemente, Iker contestaba en una entrevista con José Ramón de la Morena sobre cómo habían visto sus hijos el famoso beso. "Martín se ríe", añadió. "Se lo explicas, pero todavía no entiende, está atento pero tampoco llega a comprender", compartió en verano, contando que, dado que todavía son pequeños (seis y cuatro años, respectivamente) no han estado en grandes finales. “No han vivido de cerca todo eso” concluyó.

- La foto más bonita del verano de Iker Casillas y Sara Carbonero

El papel de los Reyes

En una entrevista con Bertín Osborne, Iker reveló que aquella sonora ovación que se coló en el vídeo, era de los reyes Felipe y Letizia, que eran entonces príncipes de Asturias. "Los aplausos que se escuchan son de los actuales Reyes, estaban justo frente a nosotros y empezaron a aplaudir porque nos habíamos emocionado", explicaba el futbolista desde su casa de Oporto. Sara también recordó hace un tiempo aquel "beso de cine" y admitía lo especial que había sido para ella. "Objetivamente, el beso de Iker en el Mundial de Sudáfrica, fue el beso de mi vida. Pero también han habido muchos otros que no han sido frente a una cámara y que también han sido importantes" dijo.

- Iker Casillas entrena a un digno sucesor en la portería, su hijo Lucas

VER GALERÍA

Su vuelta a Madrid tras cuatro años en Oporto

Iker y Sara se instalaron en Oporto en 2016 tras la salida del portero del Real Madrid y este año han vuelto a la capital española después de que él se retirara del fútbol. "No fue una decisión difícil porque no fui yo quien la tomó. Me ha venido impuesta por las circunstancias y no me ha quedado más remedio que aceptarlo. Es verdad que antes del infarto pensaba que sería algo que llegaría en uno o dos años, lógicamente cada día me acercaba más al final de mi carrera deportiva, pero no se terminó de la manera que me hubiera gustado, y me da pena", confesaba recientemente en una entrevista con la revista francesa France Football.

Haz click para ver el documental de Sara Carbonero, donde descubrimos las claves de estilo, su rutina diaria y cómo es capaz de conectar con todos sus fans. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.