Sara Carbonero e Iker Casillas, Navidad en su nuevo hogar de Madrid: así han cambiado sus vidas

Iker Casillas y Sara Carbonero celebrarán este año una Navidad distinta a las anteriores. Será la primera que pasen en su hogar de Madrid. Se instalaron allí a finales de verano, cuando comenzaron una nueva etapa en España. Sin duda, su vida no es la misma que la que tenían hace cinco años, cuando pusieron rumbo a Portugal. Incluso sus carreras han dado un giro: por el momento, se desconoce si la periodista piensa en volver a la televisión y el futuro profesional del exfutbolista sigue siendo un misterio, tras su decisión de no presentarse a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Iker y Sara han pasado por mucho juntos y eso les ha hecho más fuertes. Dale al play y no te lo pierdas.

