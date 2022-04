Sara Carbonero, entre rumores de un nuevo amor, responde 'a su manera'

En los últimos días, Sara Carbonero ha vuelto a convertirse en el centro de la noticia porque su corazón podría estar ilusionado de nuevo. Desde que se separó de Iker Casillas hace ya más de un año, a la periodista no dejan de buscarle pretendientes y, esta vez, la han relacionado con Nacho Ortiz Taboada, un músico zaragozano que pertenece al círculo de amigos de Isabel Jiménez, socia y gran amiga de Sara. Como siempre, la presentadora del programa de radio Que siga el baile ha preferido no hacer declaraciones al respecto, eso sí, se ha pronunciado 'a su manera'.

Y decimos esto porque Sara, que ha disfrutado unos días de descanso en su pueblo junto a sus dos hijos, Martín, de ocho años, y Lucas, de cinco, siempre comparte frases muy inspiradoras, reflexiones... y extractos de canciones que tienen un significado especial para ella. En esta ocasión, la que fuera presentadora de Telecinco ha elegido el tema That I Would Be Good, que publicó Alanis Morissette en el año 1998, y ha escogido este extracto: "Que sería amada incluso cuando echara humo".

Sara ha posado así de sonriente y ha compartido la frase: "Defender la alegría como una trinchera", acompañada de los hashtags "buscando el sol", "sitios bonitos" y "personas vitamina". No ha querido desvelar quiénes son esas personas, pero está claro que son las que están a su lado en las buenas y en las malas, las personas con las que puede ser ella misma y con las que disfruta al máximo de su tiempo.

¿Su nueva ilusión?

El pasado fin de semana, el programa de televisión Viva la vida emitió unas imágenes en las que la también empresaria y diseñadora salía charlando animadamente con Nacho Taboada. El cantante, guitarrista y compositor zaragozano, de 35 años, es vocalista del grupo Colectivo Panamera y parece que ha hecho muy buenas migas con Sara. Nacho también trabaja como técnico de sonido en la radio e incluso posee su propio estudio de grabación y, además, en 2014 ganó un Premio Ondas en 2014 por su labor como productor.

Esta semana, el músico también ha utilizado sus redes sociales para compartir este selfie en el que le vemos paseando por la calle bien abrigado. De fondo suena una de las canciones de su banda, que dice: "Mi generación mordió la fruta prohibida, que se pudrió al calor del mediodía. Aprendimos con la tecnología, solos, como una religión. Somos guardianes, centinelas".

