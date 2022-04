Las bodas de plata que han unido a Paula Echevarría y Miguel Torres con Iker Casillas y Feliciano López

Paula Echevarría ha viajado este fin de semana a su tierra natal, Asturias, para asistir a una celebración muy especial. La actriz se trasladaba con su pareja, Miguel Torres, hasta la localidad de Luarca donde tenía lugar la gran cita a la que también acudían otros conocidos nombres como Iker Casillas o Feliciano López. La preciosa villa costera del norte de España acogía la fiesta organizada por una pareja de amigos que todos ellos tienen en común, la que forman Chusi Alonso y César Cernuda, empresario y expresidente de Microsoft Latinoamérica. El matrimonio ha conmemorado sus bodas de plata y para ello no escatimaba el más mínimo detalle, incluyendo al gran número de invitados que han querido acompañarlos al cumplir sus 25 años de casados. El festejo comenzaba el viernes a las ocho y media de la tarde en un restaurante con una espicha, término que se utiliza popularmente allí para designar la reunión de ocio donde la protagonista es la sidra.

Ya el sábado a mediodía, los asistentes se dirigían a la Iglesia de Santa Eulalia y contemplaban la ceremonia religiosa donde la pareja ha renovado delante del altar sus votos que reafirmaban el juramento de amor, compromiso y fidelidad que se dieron hace un cuarto de siglo. Posteriormente, continuaban con la celebración en la finca familiar llamada 'La Prestosa', donde no faltaban la música, el baile y la diversión. La actuación en vivo corría a cargo del grupo 'La edad de oro del pop español', banda que actualmente componen Pablo Perea (La Trampa), Rafa Blas (ganador de La Voz), Javián (Operación Triunfo) y Patricia Aguilar (Tu cara no me suena todavía) y que ha interpretado grandes éxitos de la década de los 80 y los 90. "Wedding day" ("Día de boda"), decía al comienzo de la jornada una sonriente Paula Echevarría mientras lucía el espectacular estilismo que había elegido para la ocasión.

Poco después, al comprobar cómo el tiempo meteorológico no era el más agradable y predominaba la lluvia, la actriz tiraba de humor y buenos presagios con un viejo dicho: "Si se cumple lo de novia mojada, novia afortunada, te auguro Chusi cien años más de amor con César", les ha escrito. Al mismo tiempo, Miguel Torres también trasladaba a los homenajeados un mensaje de lo más cariñoso al decir que "seguimos compartiendo juntos su felicidad. Os queremos", ha expresado el exfutbolista del Málaga y Real Madrid. A la fiesta, cuyo dress code era traje para ellos y cóctel para ellas, también acudían la periodista y presentadora Carolina Alcazar (Más que coches) o el doctor Ángel Martín Hernández, director y fundador de Clínicas Menorca. Por último, aprovechando estas bodas de plata, Chusi Alonso y César Cernuda han querido hacer una donación al Ayuntamiento de Valdés para el museo Severo Ochoa en Luarca, con el fin de "impulsar un espacio orientado a la divulgación científica y la promoción de figuras ilustres" de la tierra, han expresado ambos en su página web.

