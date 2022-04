Carmen Tello confirma que todavía no ha preparado su boda con Curro Romero

Carmen Tello y Curro Romero han asistido este sábado en Sevilla al pregón taurino del Real Círculo de Labradores que este año celebra su décima edición. Después, se han desplazado hasta el estadio de La Cartuja para disfrutar desde la grada de la victoria de su equipo, el Betis. Y entre tanta celebración, la pregunta sobre cuándo pasarán finalmente por el altar, en esa boda por la iglesia que anunciaba el pasado mes de diciembre la propia Carmen, era obligada. Ella misma ha asegurado que no hay novedades al respecto y que aún no se han puesto con los preparativos del enlace."De momento, no nos ha dado tiempo todavía para esas cosas", ha asegurado. Tras el triste fallecimiento de Concha Márquez Piquer, de quien el torero nunca consiguió la nulidad eclesiástica, la pareja puede cumplir el sueño de sellar su unión por la iglesia, aunque en un principio Carmen expresó su voluntad de darse el "Sí, quiero" en enero o febrero, la ceremonia se ha retrasado algo más y todavía no tienen fecha.

- Las palabras de admiración y cariño con las que Enrique Solís habla del marido de su madre, Curro Romero

VER GALERÍA

- Las duras declaraciones de Carmen Tello sobre Jesús Aguirre, segundo marido de la duquesa de Alba

Sobre el encuentro de Cayetano Martínez de Irujo y su hermana Eugenia en la Semana Santa sevillana Carmen ha reconocido no tener conocimiento pero ha afirmado que "me parece estupendo". Tanto Carmen como Curro son unos enamorados de estas celebraciones en la ciudad hispalense, unas fiestas que siempre han seguido con fervor desde el balcón de su casa y donde les hemos podido ver en multitud de ocasiones acompañados de grandes personalidades como su gran amiga la duquesa de Alba. Unos días que este año no han podido disfrutar como les gustaría y presenciar la procesion de Los Gitanos, una tradición para ambos, debido a la salud de Curro. "No he salido nada. Ha estado Curro malucho pero, gracias a Dios ya está bien", ha explicado.

VER GALERÍA

Al 'Faraón de Camas' no le gustan mucho los actos públicos ni las multitudes pero últimamente, a pesar de su estado de salud delicado, le hemos podido ver junto a su inseparable esposa en diferentes ocasiones, como en la Plaza de Toros de la Maestranza en el domingo de Resurección, una cita imperdible para ambos.

VER GALERÍA

Carmen Tello y Curro Romero llevan junto 25 años. En 2003, después de siete años de relación, se casaron por lo civil a falta de la nulidad matrimonial del torero con su exmujer, Concha Márquez Piquer. Tras la muerte de la artista el pasado mes de octubre, su boda religiosa ya podía celebrarse. El pasado día 1 de diciembre, coincidiendo con el ochenta y ocho cumpleaños, el diestro recibió un cálido homenaje en el teatro Cartuja Center, de Sevilla, en aquel momento al ser preguntada sobre si iba a haber boda, Carmen confirmaba que era algo que iba a suceder. "Sí sí, muy prontito. Tenemos muchas ganas", aseguraba entonces, afirmando además que su idea era que el gran día tuviera lugar este mismo año. Aún queda mucho 2022 y es solo una cuestión de tiempo porque ambos están deseosos de pasar por el altar en una ceremonia íntima en la qie esta´ran acompañados tan solo por sus familiares más cercanos.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.