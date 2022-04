Alejandro Parreño nos descubre su lado más personal: de su relación con sus compañeros de OT a su 'amor verdadero', su hijo

Loading the player...

Han pasado más de dos décadas desde que salió por las puertas de la academia de Operación Triunfo para adentrarse de lleno en un mundo desconocido para él hasta entonces: la industria del espectáculo. Alejandro Parreño no es a día de hoy el mismo que entonces, pero hay algo que no ha cambiado y es su amor por la música. Acaba de presentar A dos pasos, el quinto single de su nueva etapa en solitario -tras estar al frente de Nómada- que irá enmarcado dentro de su próximo disco. Una canción que, nos cuenta, habla sobre el "magnetismo de dos personas" a las que la vida siempre vuelve a reunir, una conexión que él siente, por ejemplo, con sus excompañeros de OT.

Charlamos con el artista y nos cuenta cómo es actualmente su relación con ellos, además de rememorar los buenos recuerdos que atesora del fallecido Alejandro Parreño, desvelarnos en qué momento personal se encuentra o hablarnos sobre su faceta como padre del pequeño Noah. Él es, en sus palabras, su "gran amor" y el principar pilar en su vida, el que le hace sonreír incluso en los trances más complicados, como el que atraviesa actualmente. Alejandro perdió recientemente a su madre, pero de ella le quedan las grandes lecciones que ha aprendido y que nunca olvidará: "Ella me inculcó que no tuviéramos ningún tipo de drama", asegura. Bien sabe, además, lo orgullosa que estaría y ha estado siempre: "Que me viera por la tele o en ¡HOLA!... estaría encantadísima de la vida, superorgullosa de su hijo". Dale al play y no te lo pierdas.

-Alejandro Parreño: 'De estos años me llevo grandes amistades, música sincera y mucho amor. Ese es mi gran triunfo'

