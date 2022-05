La otra reunión de exconcursantes de Operación Triunfo antes de la boda de Chenoa

Loading the player...

Falta menos de un mes para la boda de Chenoa, a la que asistirán algunos de sus antiguos compañeros en Operación Triunfo. Pero antes de que llegue este evento que tanta expectación está generando, varios de los exconcursantes de OT 1 se han reunido para celebrar otro acontecimiento muy diferente pero igualmente divertido. Gisela, Natalia, Alejandro Parreño y Geno Machado han estado festejando el 40 cumpleaños de esta última y, tal y como han demostrado con las imágenes que han compartido, ¡se lo han pasado en grande! "Os amo, gracias por la sorpresa, no me lo esperaba. Estar con ustedes ya es el mejor regalo que podía tener para empezar mis 40 años", ha comentado la artista. Dale al play y no te lo pierdas.

-Alejandro Parreño nos descubre su lado más personal: de su relación con sus compañeros de OT a su 'amor verdadero', su hijo

-Gisela nos cuenta su aventura en los Oscar