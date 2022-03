Vicente Seguí, ganador de 'Operación Triunfo 3' se retira de la música: 'Estoy enfermo y necesito curarme'

Le conocimos hace 19 años gracias a su participación en Operación Triunfo. Vicente Jesús Seguí Porres, más conocido como Vicente Seguí, se convirtió en el ganador de la tercera edición del concurso y, desde entonces, ha estado dedicándose a su gran pasión. Sin embargo, acaba de anunciar que ha tomado la decisión de retirarse de la música. El cantante valenciano ha escrito una carta muy sincera dirigiéndose a sus fans, que le han acompañado durante casi dos décadas.

- Sus compañeros de OT recuerdan a Álex Casademunt en el aniversario de su muerte

VER GALERÍA

"Este mensaje a muchas y muchos de vosotros os dará igual, pero está escrito en concreto para todas y todos los que me habeis dado cariño, amor, compañia y apoyo, entre otras muchas cosas 'buenas', durante casi 20 años", comienza diciendo Vicente, de 43 años. "Estoy enfermo y necesito curarme. Voy a dejar la música, de momento totalmente y no sé si en un futuro podré retomarla desde un punto de alegría pura y verdadera", confiesa el artista valenciano.

- Manu Tenorio habla sobre el último reencuentro con sus compañeros de OT

"Los que me queréis, yo ya sé que me queréis, lo demostrasteis durante mucho tiempo y seguís haciéndolo, así que no es necesario que os lamentéis por mí", escribe Vicente, que ha querido pedir públicamente, "casi suplicándolo", que "no me mandeis mensajes ni me llaméis, sobre todo por el móvil".

VER GALERÍA

El ganador de OT 3 se ha referido directamente "a todos aquellos que tenéis mi numero de teléfono". "Si veo que no tengo los resultados que necesito por el móvil, tendré que bloquear muy a mi pesar, pero si es así no te lo tomes como un ataque a tu ayuda y persona, es simplemente para mi supervivencia". Vicente concluye esta sincera carta asegurando que: "Cuando os necesite, os buscaré, y si vosotros me seguís queriendo buscar y encontrarme, así será y si no, no pasa nada". "Os deseo lo mejor a todas y todos, y mucha felicidad para todos los que tenéis los corazones puros. Os quiero y eternamente agradecido por todo lo bueno y mágico".

- Nika, de 'Operación Triunfo', anuncia su separación de Jordi Roselló

VER GALERÍA

- Natalia: 'Nunca imaginé que 20 años después seguiría viviendo de la música'

La reacción de sus fans

Tras anunciar su retirada de la música por enfermedad, Vicente ha recibido un sinfín de mensajes por parte de sus seguidores más incondicionales. Una vez más, le han mostrado todo su cariño y le han deseado una pronta recuperación. "Mucho ánimo", "Tómate tu tiempo y cuidate muchísimo", "Que no sea nada grave", "Te mando un fuerte abrazo", "Es simplemente un hasta pronto", "Espero que vuelvas antes o después, tu voz es una maravilla" o "Lo más importante es la salud. ¡Esperaremos con los brazos abiertos!", le han dicho.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.