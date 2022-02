Tienen una hija en común, Stella Rose Nika, de 'Operación Triunfo', anuncia su separación de Jordi Roselló La cantante, de 42 años, ha confirmado que no son pareja desde el pasado mes de julio

La cantante Nika, de Operación Triunfo, está viviendo un momento muy complicado. El 17 de enero fallecía su madre, Pilar Díaz, y ahora acaba de confirmar su separación de Jordi Roselló, padre de su hija Stella Rose. "Hace muchos años decidí exponer/compartir lo mínimo mi vida sentimental. Pero en este punto tan doloroso de mi vida después de perder a mi madre y para no seguir recibiendo comentarios incómodos ni mensajes especulando, siento la necesidad de compartir que Jordi Roselló y yo no somos pareja desde julio del año pasado", ha anunciado. La artista madrileña, de 42 años, ha explicado que tanto ella como su ex seguirán unidos en la tarea de criar a su pequeña, que pronto cumplirá tres años. "En ese proceso tan difícil y duro para todos por todo lo que esa decisión conllevó, siempre hemos mirado y priorizado el bienestar de Stella Rose , que para nosotros es lo más importante y precioso de nuestras vidas", ha añadido, antes de dar las "gracias por el respeto y el cariño".

Nika y Jordi Roselló comenzaron su relación en 2012 y antes de convertirse en padres por primera vez, el 26 de abril de 2019, crearon otro gran proyecto en común, el grupo de música Münik. La artista ha vivido momentos muy felices con el músico, actor y modelo, pero también han atravesado una etapa muy complicada juntos a raíz del coronavirus. Jordi Roselló se infectó de Covid al inicio de la pandemia y tuvo que permanecer una semana ingresado en el Hospital Puerta de Hierro, de Madrid. Tras recibir el alta, el que fuera concursante de Supervivientes 2006 confesó que nunca había pasado tanto "miedo" y que tenía que seguir luchando "contra la neumonía y los efectos secundarios".

A principios de 2021, la cantante recordó en ¡HOLA! aquella situación tan angustiosa. "Yo pasé muchísimo miedo. Fue justo al principio cuando todo era caos, descontrol, pánico y desconocimiento. Él vivió cosas horribles en el hospital y eso anímicamente le ha afectado mucho", dijo. Afortunadamente, Jordi Roselló se fue recuperando poco a poco y se llegaron a plantear aumentar la familia. "Sí, sí lo hemos pensado. Nos encantaría una hermanito/a para Stella", aseguró Nika, porque sentía que el dolor les había unido mucho más como pareja. "Desde luego, vivir situaciones tan fuertes como las que vivimos te hace valorar más a las personas que quieres".

Nada hacía presagiar entonces su ruptura, pero Nika y Jordi Roselló dejaron de ser pareja el pasado verano. Ahora, la cantante está volcada en su hija y encuentra la calma necesaria en el Yoga. "Me ayuda a vivir y a ver la vida de diferente manera. Me ayuda a vivir el presente, a hacer las cosas de corazón sin esperar nada a cambio... Además, físicamente me encuentro mejor que nunca. Yoga es salud física mental y emocional", dijo en ¡HOLA!.

