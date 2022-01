¿Te acuerdas de Sandra Polop, de OT 2005? Hablamos con ella de sus nuevos proyectos y... ¡su boda!

Han pasado muchos años, concretamente 16, desde que Sandra Polop entró en la academia de Operación Triunfo para cumplir un sueño. En ese momento solo podía pensar en lo afortunada que era por poder vivir una experiencia tan increíble junto a sus compañeros, pero ¿quién le iba a decir que viviría de su gran pasión? Al hablar con ella, te das cuenta de que sigue siendo aquella chica risueña y divertida que conocimos en el concurso, pero no solo eso, Sandra se ha convertido en una artista muy completa que se ha ido desarrollando a través de un sinfín de proyectos. "Creo que la música, la cultura, el espectáculo… es un término muy amplio. Va más allá de componer canciones, editarlas y sacarlas a la venta, es mucho más rico", dice Polop, que tras la pandemia tuvo que reinventarse y abrió 'Sandra Polop Musical Coach', donde da clases como profesora de coaching vocal y escénico. Sandra hace un balance muy positivo de todo lo que ha vivido a lo largo de estos años y cree que la clave es, sin duda, ponerle mucho amor, ilusión y constancia a todo lo que hace. El año 2022 va a estar lleno de nuevos proyectos para ella y, además, nos ha hablado de la celebración de su boda, que tuvo que aplazar por el covid. ¡No te pierdas la entrevista!

VER GALERÍA

- Desde que te conocimos en Operación Triunfo 2005 muchos se preguntarán: ¿qué ha sido de Sandra Polop?

Efectivamente han pasado 16 años… Solamente pensar en 16 años atrás me da muchísimo vértigo. Durante estos años me han pasado un montón de cosas, he podido disfrutar del mundo del espectáculo, del show business, de la televisión, de la radio, del teatro musical en Gran Vía, de escenarios en concierto en directo, de formaciones de versiones de covers, de crear productos propios como espectáculo, de montar mi propia academia musical de canto y de coaching vocal y escénico... Bueno, yo creo que he pasado por un montón de etapas en estos 16 años, donde he aprendido muchísimo, donde he aprendido a valorar, más si cabe, mi profesión muchísimo y a respetarla. Estos 16 años no son más que los años que llevo a mis espaldas, pero me quedan muchísimos años más de seguir haciendo cosas y también, sobre todo, de seguir aprendiendo y seguir luchando por hacer que en el espectáculo sigamos pudiendo hacer propuestas interesantes al público y sumar a la cultura.

- ¿Dirías que OT cambió tu vida?

Por supuesto, Operación Triunfo cambió mi vida absolutamente. Cuando entré tenía 16 años, quedaban unos días para que cumpliera los 17. Terminé 4º de la ESO y me metí en esta aventura que fue fascinante, fue como si mis padres me hubieran apuntado ese verano a un campamento musical. Yo lo viví de esa manera y lo sigo recordando de esa manera. Cambió mi vida radicalmente porque a mí cantar me encantaba, me gustaba muchísimo bailar, el teatro... pero sí que, por la edad que tenía, era más un hobby. Lo que siempre me había planteado a lo largo de mi vida era formarme con mi carrera y haber estudiado Medicina, y dentro de eso haber podido estudiar Pediatría, que era un campo que me fascinaba, me fascina y que admiro profundamente. Pero bueno, la vida muchas veces no es lo que pensamos que vamos a hacer sino son esos acontecimientos y esas sorpresas que te van pasando y que tienes que ir tomando decisiones. Yo tuve la oportunidad de dedicarme al mundo del espectáculo y esa oportunidad me la dieron desde Gestmusic, Toni Cruz, Mónica, Noemí Galera, Josep Maria Mainat… y todo el equipo. La verdad es que les estoy superagradecida porque mi vida cambio para muchísimo mejor. Esta profesión es muy dura pero, sinceramente, me llena el corazón cada día.

- ¿Hay algo que te arrepientas de aquellos años?

Bueno, supongo que tanto como arrepentirme no, porque a día de hoy yo soy lo que soy y he trabajado en todos los proyectos que he podido trabajar y he conocido a muchísima gente, he aprendido muchísimo… con lo cual arrepentirme quizá no, pero supongo que también el hecho de empezar en esta profesión tan jovencita sí que habrá hecho que alguna metedura de pata haya realizado a lo largo de estos 16 años, estoy convencida. Pero bueno, yo siempre pienso que aquellas cositas que han sido más difíciles o que quizá hayan sido como una pequeña piedra en el camino, también me han reforzado para poder aprender otras cosas. Con lo cual arrepentirme, pues no. Yo creo que desde pequeñita también he sido una niña con mucha personalidad, con muchísimo corazón, muy honesta y muy franca, eso lo he sido siempre, con lo cual no sé si cambiaría las cosas. Es muy fácil hablar 16 años después y decir qué habría cambiado, pero yo creo que con los conocimientos que he tenido a lo largo de todos estos años, habría actuado de la misma forma.

VER GALERÍA

- Lo cierto es que has seguido unida a la música desde diferentes ramas

Así es, estoy supercontenta porque yo creo que la música, la cultura, el espectáculo… es un término muy amplio. No es únicamente componer canciones o editar canciones y sacarlas a la venta, que evidentemente lo es, pero creo que es un término mucho más amplio, mucho más rico… Tenemos espectáculos en teatro, teatro musical, radio, televisión, programas de entretenimiento, conciertos particulares con canciones inéditas, conciertos en grupos de covers… hay muchísimas formaciones. Yo he tenido la suerte, aunque mi padre dice que no diga que he tenido suerte porque dice que la suerte se tiene una vez y luego el resto de cosas que uno tiene en su carrera es por la constancia y el trabajo, y yo también lo creo así. Entonces voy a decir que siempre sido una tía muy insistente, muy persistente y también muy constante, y he podido trabajar en teatro (estuve trabajando en el musical Jesucristo Superstar en el Teatro Lope de Vega Gran Vía), luego durante muchos años he trabajado en programas de televisión y programas de entretenimiento, como Aquellos maravillosos, Al pie de la letra, Uno de los nuestros… y un sinfín de programas más. Todo esto me ha permitido estar de jurado de certámenes de música, que eso también me ha hecho crecer muchísimo; luego he estado durante nueve años en una formación de covers pop rock, ya me especialicé un poquito en ese campo y estuve de encargada de grupo, lo que me ha dado muchísimo aprendizaje. También he creado espectáculos, como Unidos por el éxito, en el que había baile, acrobacias, música en directo… Actualmente tengo un proyecto maravilloso que se llama Pop Ladies, que es un tributo-homenaje a las mujeres, tanto nacionales como internacionales. Este proyecto ha girado durante los dos últimos años por España teniendo un resultado fabuloso y dando muchísimas satisfacciones. Yo creo que la gente lo ha recibido maravillosamente y, este año, pues también estoy metida en otro proyecto musical que verá la luz este verano y estoy supercontenta. Durante todo este camino he tenido la oportunidad de grabar canciones inéditas en alguna etapa y, en estos momentos, pues también estoy otra vez replanteándome a corto medio plazo, volver a componer y volver a esa faceta de estudio de grabación que tanto me gusta. También estoy trabajando muchísimo el canal YouTube para este próximo 2022. No sé… yo creo que me gustan todas las facetas, entonces no podría decantarme por una.

- ¿Te hubiera gustado seguir la estela de compañeros como Edurne o Soraya y sacar un disco?

Para mí Edurne y Soraya son dos artistazas maravillosas. Yo las quiero con todo mi corazón y son dos personas que tienen una personalidad maravillosa, superdiferente entre ellas, y que las admiro muchísimo. Tienen una trayectoria fabulosa en el mundo del disco y de los conciertos. Luego también Edurne se ha enfocado mucho más en series, actuando y en programas de televisión, así como también Soraya tiene un poquito de esta rama de programas de televisión, pero sinceramente yo creo que cada una al final hemos tenido el camino que más o menos íbamos buscando. Yo estoy superorgullosa de ellas y soy gran fan de de todos sus trabajos y, sinceramente, lo único que les deseo es que les vaya superbién, al igual que también deseo que a todos nos vaya superbién en el camino que vayamos eligiendo.

VER GALERÍA

- ¿Por qué decidiste tirar por otros caminos?

Yo creo que también a cada uno se nos van otorgando unas oportunidades o van sucediéndonos cosas en base los trabajos que vamos realizando. A mí me llamaba muchísimo la atención trabajar en teatro, me llamaba mucho la atención también trabajar en conciertos en vivo, en crear espectáculos. Me gusta muchísimo trabajar encima del escenario, pero también me gusta mucho la parte de producción, la parte de atrás, la parte de crearlos y también creo que me enfoqué un poquito más en todo eso. Pero vamos, que como he dicho antes, no descarto nada, todo son etapas y la vida es muy larga. Es como que he ido probando todo y, conforme pasen los años, pues supongo que otra vez me iré introduciendo de nuevo en los campos que más satisfacción me haya producido o también los que me parezcan más prácticos y más cómodos con el estilo de vida que vaya llevando en cada momento.

- Tienes varios grupos, ¿qué diferencia a cada uno?

Sí, la verdad es que actualmente estoy trabajando en varios proyectos fabulosos. Estoy muy contenta porque, como te decía, me gusta mucho la producción de espectáculos. Ahora estoy confiando mucho en mi proyección en en ese campo y actualmente tengo dos proyectos que son propios. Uno es Pop Ladies, que es un tributo a la mujer, a las voces femeninas. Todo esto nace de ver que años atrás en carteles de festivales o en fiestas populares, bajo mi punto de vista, faltaban muchos nombres de mujeres, faltaba que el porcentaje de nombres de mujeres en el sector cultura, llamara mucho más la atención y eso fue mi pequeño granito de arena, mi pequeño homenaje, para darle voz y darle la importancia que requieren, porque nuestro país las mujeres tienen un talento fabuloso, un talento que ha costado mucho que saliera a la luz, y ese es mi granito de arena. Pop Ladies es una formación en acústico, vamos con dos guitarras, teclado, cajón y somos dos voces femeninas. Todo el espectáculo va armonizado, por lo que es un espectáculo muy bonito para toda la familia. Luego tengo otro proyecto también de creación propia que se llama Zulú, este es un proyecto un poco más gamberro. Es muy divertido, porque las canciones son covers pop rock nacionales e internacionales, y estoy con un compañero. Somos dos voces, chico y chica, y el resto somos una formación que vamos tanto en acústico como en eléctrico. Es mucho más canalla, porque hacemos de cada canción un espectáculo. Nosotros tenemos un lema en este tipo de espectáculo y es “pedir perdón y no permiso”, con lo cual es muy divertido y yo creo que es para que la gente disfrute y pueda cantar las canciones soltándose la melena.

- Además de cantante, también eres profesora de coaching vocal y escénico, ¿qué es lo que te aporta este trabajo?

Hace como cinco años empecé como profesora de coaching escénico en una academia en Valencia. Cuando surgió la pandemia, evidentemente muchas academias de artes escénicas tuvieron que prescindir de profesorado por el número de aforo que podían permitirse en las clases y demás, y prescindieron de personas entre las cuales me encontré. Y, bueno, mi pareja, que es un ser maravilloso que confía plenamente en mí, me convenció para dar un paso al frente y hacerlo por mi cuenta. Empecé en un local muy pequeñito, simplemente para poder dar cobertura a todos aquellos alumnos que en la escuela anterior iban a mis clases. Y, bueno, yo creo que cuando a algo se le pone muchísima pasión, mucha entrega y corazón, pues al final las cosas salen muy bien. Para mí, a día de hoy, ser profesora de coaching vocal y escénico es un regalo. Yo soy de las que piensa que los artistas, da igual en qué proceso de aprendizaje estén, siempre nos enseñamos y es algo es recíproco. Yo estoy ahí para ayudarles en su carrera a través del asesoramiento, a través del aprendizaje, a través de la técnica, los tips necesarios que un artista tiene que saber… pero también es muy importante en esas clases diferenciar lo que es un cantante de lo que es un artista completo. De tener ese don, esa empatía escénica… y para mí eso es muy importante. Muchas escuelas de aquí de Valencia, concretamente, se dedican a la parte de técnica vocal, que es muy importante evidentemente, pero un coach escénico y artístico es esencial. Pero a día de hoy, la verdad es que no hay mucha formación para para este para este tipo de personas que buscan estas características. Estoy superemocionada y muy agradecida por la confianza, y creciendo poco a poco… así es que la verdad es que muy muy contenta.

VER GALERÍA

- ¿Qué quieres enseñar a tus alumnos?

Lo que me gustaría poder enseñar transmitir y, sobre todo, contagiar a mis alumnos es la pasion por nuestra profesión. En las clases tengo alumnos de diferentes perfiles: tengo alumnos que se quieren dedicar a esta profesión y requieren de ese asesoramiento, de esa formación artística y escénica, la seguridad en uno mismo a la hora de poder trabajar, el tú a tú con el público enfrente… pero luego también tengo muchos alumnos que tienen muchas líneas rojas, muchas limitantes, que les prohíben disfrutar de poder cantar simplemente por hobby o por afición, porque les gusta o porque le enriquece. Esto es como el que se apunta a clases de cocina, no porque quiere ser chef, sino porque le gusta y le hace sentirse bien. Están estos dos perfiles de alumnos y todos ellos son superbonicos y supernecesarios. Si yo puedo hacer que cada uno de ellos simplemente ame la música, le produzca felicidad y sea parte de su día a día, pues yo feliz.

- ¿Cómo consigues mantener la motivación después de todos estos años?

Yo siempre he sido una tía bastante motivada en general. No puedo perder la motivación por mi profesión porque, de verdad, cada día aprendo y descubro cosas nuevas que me apasionan, y porque me hace tremendamente feliz subirme a un escenario, estar en la parte de producción, ayudar a que otros artistas brillen… me gusta todo lo que tiene que ver con el arte escénico, con la música y con el talento, con lo cual, yo creo que es una pasión demasiado grande como para yo perder la motivación.

- ¿Sigues teniendo relación con tus compañeros de OT?

Son muchos años los que han pasado… y relación diaria, pues la verdad es que no tenemos mucha, o al menos yo. Sí que tengo más relación con Guillermo Martín y Lidia Reyes, que viven aquí en Valencia; de otras ediciones, pues con Alejandro Parreño también tengo mucha relación porque es de Valencia y coincidimos en muchísimos conciertos, tenemos amigos en común; con Fran Dieli también tengo conversaciones… pero ya te digo que no es una relación de continuo, pero sí de felicitar cumpleaños, fiestas o si hay algún concierto de alguno de ellos y tenemos oportunidad de vernos. En este último reencuentro del aniversario de Ot que hicimos, yo creo que la nostalgia nos invadió a todos y volvimos a crear un pequeño grupo de WhatsApp, y eso también fue muy bonito. Luego también tengo mantengo cierta relación con Edurne o Soraya a través de las redes sociales; con Jesús de Manuel, Víctor… Hay personas con las que sí que tenemos el contacto, pero son muchos años y las redes sociales lo que hacen es que sigamos teniendo ese hilito de contacto centre todos nosotros.

VER GALERÍA

- Has dicho que este otoño viene muy cargado de sorpresas, ¿qué nos puedes contar?

El año 2022 viene cargado de sorpresas porque siempre pasan muchísimas cosas, las que uno prevé, las que uno va preparando y luego las sorpresas que a uno mismo le sorprenden por el camino, ¿no? que esas son las maravillosas. En este 2022, amplio equipo dentro de mi escuela de Sandra Polop musical coach, que es algo también muy bonito, muy interesante y muy enriquecedor. Luego Pop Ladies también amplía formación y se unen más cantantes, y Zulú está despegando muchísimo y volvemos otra vez de nuevo a actuar, para reencontrarnos con el público, que a nosotros nos hace muchísima falta, pero al público también, porque la música es vida. Para el próximo verano tengo un proyecto: voy a estar trabajando para la empresa Excelsior Producciones y Espectáculos Talia aquí en la Comunidad Valenciana y es musical maravilloso en el que hay acróbatas, bailarines, cantantes, músicos en directo… y estoy muy ilusionada. También a partir de enero retomo la actividad mi canal en Youtube… entonces estoy artísticamente en un momento muy muy bueno. Este 2022 tengo muchos frentes abiertos y muchos proyectos que van a salir al mismo tiempo.

- ¿Te gustaría volver a la tele?

La verdad es que me encantaría volver, porque una de las etapas más divertidas que he tenido en mi carrera ha sido en televisión. La televisión es pura magia, es esa caja mágica en la que pasan cosas extraordinarias y me encantaría poder volver, volver a programas blancos, de entretenimiento familiar

- ¿En qué programa te gustaría participar?

Yo soy muy fan de las caracterizaciones y de la interpretación y me encantaría poder participar, por ejemplo, en Tu cara me suena. La verdad es que eso para mí sería un sueño.

VER GALERÍA

- También sabemos que te casas, ¡enhorabuena! ¿Nos puedes contar algún detalle?

¡Siiiiiiiiiii! ¡Me caso! Mi pareja, que me regaló su corazón hace más de cinco años y eso es lo realmente importante, me regaló un anillo precioso. Lo que pasa es que tuvimos todo este parón por la pandemia y lo paralizamos todo, pero ahora estamos en un momento en el que debemos celebrar la vida, debemos celebrar cada cosa bonita que nos pase, y celebrar el amor siempre es algo fantástico. De momento es top secret… ¡igual un poquito más adelante os cuento más cositas! Lo que sí puedo chivaros es que será una boda íntima en la que vamos a disfrutar sobre todo de nuestra gente más cercana, así es como lo hemos sentido y como nos nace hacerlo. Del vestido de novia evidentemente no os puedo dar detalles, porque es una creación propia, pero seguro lo va a hacer mi amiga Alicia, de Josefina Huertas.

- ¿Cuánto tiempo llevas con tu novio? ¿Qué destacarías de él?

Con mi pareja llevo más de cinco años y de él puedo destacar infinidad de cosas, de verdad que sí, porque le admiro, le quiero y le respeto. Él es médico, con lo cual remontándome un poco a la historia anterior de mi infancia, cuando yo quería ser médico, ya solamente por ese hecho yo le adoro. Pero como características personales podría decir que es la persona con el corazón más noble y más generoso que he conocido jamás, es una persona inteligente, bondadosa… que te lo da todo constantemente, y a mí me encanta escucharle. Tiene infinidad de inquietudes, le gusta estar constantemente aprendiendo y me encanta escucharle, compartir momentos con él, viajar… ¡y todo con él!

VER GALERÍA

- ¿Os gustaría ampliar pronto la familia?

Evidentemente el crear una familia siempre es algo maravilloso y es algo que nos encantaría, lo que no podemos poner es ningún tipo de fecha por lo que te digo, ¿no? Porque al final la vida constantemente nos va sorprendiendo, pero desde luego nuestra intención en el futuro evidentemente sería ampliar la familia. A día de hoy contamos con nuestra Lolita, que es nuestra labradora marroncita preciosa, que la queremos con todo el corazón, pero sí, nos gustaría ampliar en un futuro.

- Para terminar, ¿qué les dirías a todos esos fans que siguen acompañándote después de tantos años?

Yo la palabra fan ya no lo utilizaría para toda esa gente, yo utilizaría la palabra amigos y compañeros, porque son compañeros de vida. Llevamos tantos años juntos… me han acompañado en todas las vivencias, en teatros, conciertos, en épocas mejores, en épocas peores, en televisión, cuando he hecho giras nacionales, me han dado su opinión, me han apoyado, me han animado… y yo espero que a través de mi música y mi trabajo también les haya ayudado a ellos. Por eso, como ha sido un cariño tan recíproco, me gusta llamarles compañeros o incluso muchos de ellos ya a día de hoy en mi vida, amigos. Y, por supuesto, les quiero dar las gracias de corazón y prometerles que siempre voy a seguir con esta pasión, con estas ganas y haciendo que mi cabeza eche humo para siempre estar intentando sorprenderles y hacer cosas bonitas por ellos, por la música y por la cultura en general. Y, sobre todo, gracias de verdad a vosotros por darme la oportunidad de acercarme a toda esta gente. ¡Ah! y feliz año para todos. Ojalá que el 2022 venga con muchísima energía, muchísima salud y que podamos empezar a respirar un poquito.

VER GALERÍA

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.