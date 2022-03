Mónica Cruz insinúa con quién irá Penélope Cruz a los Oscar

Una de las grandes incógnitas es con quién irá Penélope Cruz, además de Javier Bardem, a los Oscar. Si en años anteriores había ido con su madre, su hermana o incluso con su mejor amiga Goya Toledo, este año no sabemos si contará con la compañía de alguien más en el tradicional desfile por la alfombra roja. Cierto es que se espera que Penélope y Javier hagan juntos el paseíllo de estrellas al estar ambos nominados a un galardón, pero Mónica Cruz ha dejado entrever quién tendrá el privilegio de acompañarles al Dolby Theatre de Los Ángeles.

VER GALERÍA

-La foto de familia de Penélope Cruz con su hermano y su cuñada en Los Ángeles

La menor de las hermanas Cruz ha reaparecido después de unos meses alejada de las cámaras para ser jurado del I certamen de moda sostenible. La hermana de la oscarizada actriz ha posado en photocall en el centro comercial Intu Xanadú durante la celebración de esta primera edición en el que alumnos de la escuela de diseño han presentado sus propuestas a concurso. La protagonista de UPA Dance ha señalado que esta vez no podrá acompañar a su hermana a la gala de los Oscar. "Antes era más fácil, no estaban los niños y yo no puedo ir. Como están los dos y mi hermano está allí, nos vamos repartiendo. Yo tengo la niña, el cole, las clases...", ha señalado, insinuando que podría ser Eduardo Cruz, acompañado de su cuñada, Eva de Dominici, con quienes les hemos visto en los últimos días acudiendo a los premios del Festival de Cine de Santa Bárbara a proyecciones de películas como la de Paolo Sorrentino, Fue la mano de Dios, junto a otra reconocida pareja, la formada por Zoe Saldana y Marco Perego.

Sus recuerdos de los Oscar

Mónica Cruz siente como un triunfo ya que su hermana haya sido nominada. "El premio ya está porque estar ahí por segunda vez con una peli que no es de habla inglesa y encima estar los dos [con Javier Bardem] es todo. Yo ya no pienso en si lo gana o no, para mí el mérito lo tiene siempre, pero el poder llegar allí por segunda vez.." Y reconoce que no sabe qué vestido lucirá esa noche Penélope, que siempre ha sido considerada como una de las actrices mejor vestidas de los Oscar. "Es que yo cuando la veo estamos con los niños y de lo que menos hablamos es de cosas del trabajo porque no nos da tiempo. Alguna mañana nos escapamos para poder estar un rato tranquilas", cuenta la bailarina y actriz, madre de una niña de ocho años llamada Antonella.

A pesar de no poder asistir, guarda muy buenos recuerdos de las veces que ha asistido a la ceremonia de los Oscar. "Es surrealista. Yo la primera vez que fui hace muchos años a acompañar a mi hermana e íbamos con un amigo de la familia y era por donde miraras era un parque de atracciones, y la segunda, que fue cuando ganó, no me enteré de nada porque fue el primer premio y ya nos fuimos al bar. Nos pintamos todos una P y mi madre se tragó la gala", señala mientras asegura que esta vez la verá desde casa y espera a que su hermano la vaya informando de todo lo que acontezca. "Mira las horas que son, yo me levanto a las 7 para llevar a la niña al cole y los niños en su horario no es de su agrado. Ojalá aguante y si no me pondré el despertador para irme enterando porque con el cambio horario es como a las 5 de la mañana". "A mi hermana esa ncohe le dejo tranquila, pero mi hermano que me vaya informando", añade.

VER GALERÍA

-Mónica Cruz confiesa cómo se encuentra tras el accidente que sufrió en su propia casa

La actriz de Madres confiesa estar muy feliz por la vuelta de UPA Dance: "Me hace muy feliz y ya lo puedo decir, gracias a Dios, porque llevaba dos meses mordiéndome la lengua y ya no podía. No me puede hacer más feliz, volver y estoy otra vez bailando, con mis clases, preparándome y vamos, no me lo creo". En cuanto a si estarán Beatriz Luengo y Miguel Ángel Muñoz, prefiere no desvelar detalles antes de tiempo: "Todavía tengo poca información. Yo sé que vuelve, pero eso no lo sé porque, claro, han pasado veinte años y la vida de cada uno... Pero si estamos todos genial y si no, pues qué pena".

Por último, Mónica Cruz ha respondido a la pregunta de si tiene pensado ampliar la familia. "Yo estoy criando a una hija, madre soltera, que ya tiene mucho mérito y esfuerzo... A mí hubiese gustado tener diez hijos, pero ahora mismo por trabajo es inviable, pero ya veremos", concluye mientras cruza los dedos para la que será una gran noche para Penélope Cruz y Javier Bardem.

Loading the player...

Haz click para ver ‘El Armario de Penélope Cruz’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.