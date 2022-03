Penélope Cruz y Javier Bardem, ante su gran noche de los Oscar, ¿quiénes les acompañarán?

La entrega de los Oscar 2022 será seguida con atención desde España. Penélope Cruz y Javier Bardem (además de Alberto Iglesias y Alberto Mielgo) podrían recoger su segunda estatuilla, todo un acontecimiento que sin duda bien merece estar presente pues, se lo lleven o no, sus nombres ya quedan escritos en la historia de los galardones. Los españoles están cada vez más cómodos en esta velada que reconoce el talento de todos los rincones del mundo. Bien lo sabe el matrimonio de actores que, además de haber estado nominados en cuatro ocasiones, ha entregado también premios a sus compañeros. La cuestión es que como invitados a esta velada pueden ir con quien ellos elijan y aunque tenerse el uno al otro es ya una excelente compañía, nos preguntamos: ¿irá la pareja con alguien más?

En algunas ocasiones, Penélope y Javier han estado arropados por amigos que, igual que ellos, vivían una noche de nervios y emoción. En el caso de Penélope aquella primera vez fue en 1994 cuando, junto a sus compañeros de reparto en Belle Epoque, Maribel Verdú, Ariadna Gil, Gabino Diego y Miriam Díaz Aroca, entre otros, y el director Fernando Trueba celebró el Oscar de la cinta. Fue aquella ocasión el punto de partida de una carrera en Hollywood para la española, que en el año 2000 celebró, entre amigos de nuevo, otro gran hito: el premio a la mejor película de habla no inglesa para Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar. Entonces su espontáneo "¡Pedro!" sonó junto a los aplausos de Antonio Banderas, otro de los artistas españoles que era ya una estrella en Estados Unidos.

La familia, la mejor compañía

Por supuesto los miembros de su familia no han dejado pasar la oportunidad de acudir a la glamurosa velada. En 2004, cuando Penélope Cruz estuvo nominada por primera vez por su interpretación en Volver, de Pedro Almodóvar, la madrileña estuvo arropada por su hermana Mónica. Repitió la también actriz y bailarina, que tanto se parece a su hermana, en 2009, cuando Penélope se llevó el Oscar a la mejor actriz de reparto por Vicky Cristina Barcelona, momento en el que también la acompañaron su madre Encarna Sánchez y Goya Toledo, que es casi una hermana más para la actriz, además del periodista Luis Alegre. Javier Bardem ha estado también en Hollywood con su familia. La recordada Pilar Bardem, que sigue muy presente en el corazón de su hijo, había estado en Los Ángeles en el año 2001 en su primera nominación por Antes de que anochezca. Les acompañó entonces Cristina Palles, que era entonces la novia de Javier.

Un calor de casa que volvió a experimentar en 2008, cuando se llevó el premio al mejor actor de reparto por No es país para viejos. Convertido en el primer español en lograr la estatuilla dorada, besó a su madre que, junto a su hermano Carlos, no podían contener la emoción en el Kodak Theatre de Los Ángeles. "Para ti y para tus padres, mis abuelos (Rafael Bardem y Matilde Muñoz Sampedro), y a los cómicos de España, que me han enseñado lo bueno de esta profesión. Y esto va para España y para todos vosotros" dijo. Ya entonces había hecho oficial su relación con Penélope Cruz que estaba presente en aquella entrega de los Oscars, aunque no posó con el artista. Hubo que esperar hasta 2011 para ver a la pareja, ya casados y padres de su primer hijo Leo, posando juntos en la gala de Hollywood. De nuevo celebraban la tercera nominación de Javier por Biutiful.

El 27 de marzo es un día con mucho significado para la pareja pues además de que se enfrentan a su cuarta nominación se convierten en la primera pareja de actores españoles en estar nominada el mismo año (ella, por Madres paralelas y él, por Being the ricardos). Todavía no han confirmado si asistirán ambos aunque se confía en que así sea, pues ya estuvieron en el tradicional almuerzo de los nominados. En su memoria seguro muchos recuerdos y todas las experiencias que les han llevado hasta donde están, y sobre todo muchas personas que ya no les pueden ver como la madre de Javier, Pilar, y Eduardo, el padre de Penélope, que falleció en 2015.

