Javier Bardem y Penélope Cruz empiezan la carrera por el Oscar con la comida de nominados

Ya ha empezado la cuenta atrás para los Oscar, que se celebrarán en el Teatro Dolby -siguiendo la costumbre prepandemia- el próximo 27 de marzo. Como solía ocurrir antes de 2021, cuando fue cancelado por primera vez en 40 años por el Covis-19, las celebraciones han comenzado con la comida de los nominados que ha tenido lugar en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles con la presencia de todos los que podrían llevarse una estatuilla, aunque también ha habido algunas ausencias. Entre los presentes no han faltado los dos mayores representantes españoles, Javier Bardem y Penélope Cruz, que han brillado con toda la fuerza de las estrellas internacionales en un evento que los dos conocían ya, pero al que acuden por primera vez como pareja y optando los dos a un premio. Un año inolvidable para ambos por la ilusión que les produce y que se evidenciaba en su rostro.

Javier y Penélope han posado con su mejor sonrisa y la actriz española ha lucido un minivestido de tweed rosa de Chanel con bolsillos y sin mangas, que ha acompañado de unas sencillas sandalias negras. Su marido ha vestido un traje de la manera más informal, llevando una camiseta en vez de una camisa por debajo. Abrazados y con miradas cómplices les hemos visto disfrutar de la ocasión acompañados de algunos de sus compañeros de profesión, ya que precisamente el objetivo de este encuentro es que los nominados se conozcan en persona y se mezclen antes del gran día. Además, se comentan bromas y recomendaciones para la noche de la gala, como el no alargar los discursos de agradecimientos o no mencionar a todo el mundo nombre por nombre.

Aunque en ocasiones resulta raro visto desde fuera, esta cita favorece el conocido boom que viven los actores después de ser nominados al Oscar, puesto que se juntan los intérpretes con los equipos técnicos y terminan saliendo nuevos proyectos. Con motivo del COVID-19, la comida ha eliminado una de las fotos más habituales de la temporada de premios, que era la multitudinaria fotografía con las decenas de nominados, todos juntos. Esta vez se han tomado varias, en grupos relativamente numerosos pero mucho más pequeños en comparación.

Entre los presentes han estado Ariana DeBose, que podría llevarse el premio a mejor actriz de reparto por su interpretación de Anita en la versión de Steven Spielberg de West Side Story; Kristen Stewart, que opta al galardón como protagonista por su interpretación de Diana de Gales en Spencer; Jessica Chastain, que compite con la anterior con su rendición de una predicadora en Los ojos de Tammy Faye; Will Smith a mejor actor por dar vida al padre de las hermanas Williams en King Richard; o Billie Eilish por su canción No time to die de la banda sonora de 007.

No han pasado desapercibidas las ausencias de Nicole Kidman (que se encuentra en casa en Nashville recuperándose de una lesión que se hizo en el rodaje de la serie Expats), Judi Dench, Olivia Colman o la otra pareja de la edición a parte de Penélope y Javier: Jesse Plemons y Kirsten Dunst, ambos nominados por sus papeles de reparto en El poder del perro, pero a los que ha pillado trabajando. Sin embargo, sí han estado presente otros rostros conocidos como el director Guillermo del Toro o la compositora Diane Warren, ambos ya oscarizados en otras ediciones.

La tradición de la comida de nominados a los Oscar comenzó en 1981, y fue Richard Kahn -presidente de la Academia en la época- quien instauró el evento con la intención de mantener el interés entre el público. "Entonces se celebraba a finales de marzo, a veces incluso en abril, y como no existían los blogs o las redes sociales, resultaba difícil mantener la emoción. Además, la gente en ese momento no estaba tan ávida de información respecto a los actores y los premios como lo están ahora", asegura el periodista y escritor Steve Pond, autor de un libro sobre lo que ocurre tras las bambalinas en la gala más importante de Hollywood.

