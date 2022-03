¿Veremos a Samantha? 'And just like that' renueva por una segunda temporada La ficción de HBO Max regresará con nuevos episodios

¡Buenas noticias para los amantes de las aventuras de Carrie, Charlotte y Miranda! And just like that ha renovado por una segunda temporada en HBO Max, la plataforma que trajo de vuelta a tres de las cuatro amigas protagonistas de Sexo en Nueva York. Tras los diez episodios de esta primera temporada, donde Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis (que también fueron productoras ejecutivas) repitieron los personajes que interpretaron de 1998 a 2006, la ficción regresará con nuevos episodios. "Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos vibrantes y audaces personajes, interpretados por estos poderosos e increíbles actores", ha dicho el showrunner Michael Patrick King en un comunicado. "El hecho es que todos estamos emocionados. And just like that... y nuestra vida sexual están de vuelta", ha continuado diciendo el creador. Además, Sarah Aubrey, la jefa de contenidos de la plataforma, ha añadido que están encantados con la conversación cultural generada por las historias de las protagonistas, ambientadas en un mundo que ya todos conocen y aman tanto. "Estamos orgullosos de todo el trabajo que el equipo ha hecho para llevar estas historias a la pantalla. No podemos esperar para que veáis lo que está reservado para la segunda temporada", ha relatado la directiva.

A pesar de que la aparición de Samantha, la cuarta de las protagonistas en Sexo en Nueva York, se solucionó con unos mensajes de texto con Carrie, el final de la primera temporada dejaba abierta la posibilidad de su regreso. Y aunque muchos de los fans desean con fuerza la vuelta de la actriz Kim Catrall, lo cierto es que hace unas semanas que Sarah Jessica Parker aseguró que su compañera no regresará tampoco en los nuevos episodios. Tras la negativa de la intérprete para retomar su papel de publicista, la actriz que da vida a Carrie aplaudió la forma en la que los guionistas manejaron esta situación, optando por crear cierta tensión entre sus personajes. En el spin-off, ambas se han distanciado a raíz de que Bradhshaw se desligara laboralmente de Jones, algo que la motivó a mudarse a Londres.

"Michael Patrick lo enlazó con gracia, dignidad y respeto y amor y afecto por ese personaje. Creo que imitó muchas amistades que se retan entre ellas y luchan y quieren seguir conectadas de alguna forma, porque es muy doloroso", explicó la actriz en el programa de su amigo Andy Cohen sobre lo que el creador había hecho con la relación entre ambas. Pero no solo eso, Sarah Jessica negó que su excompañera de reparto tuviera la puerta abierta. "No pienso que estuviera conforme porque pienso que simplemente hay mucha historia pública de sentimientos por su parte que ella ha compartido. Yo no he participado ni he leído las declaraciones, aunque la gente me las hace saber", explicó Parker a Variety.

Quienes sí volverán en los nuevos episodios son las actrices que interpretan a Miranda, Carrie y Charlotte, que no han dudado en dejar en sus respetivos perfiles sociales lo emocionadas que están con la renovación de la serie. "¡Estamos muy contentos de continuar con la serie! Gracias a todos nuestros seguidores y también a todos los que tenían algo que decir porque 'la ficción hizo explotar las conversaciones sobre ella en internet cada semana'. ¡Qué emoción ser parte de un espectáculo como este y de poder continuar en él!", ha escrito Kristin Davis, a lo que Saran Jessica ha añadido que la audiencia es quien ha querido que esto sea posible. "Sois nuestro latido. Os amamos tanto...", ha escrito la actriz.

