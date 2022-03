¿Habrá segunda temporada de 'And Just like That'? Las pistas en el último look de su protagonista Sarah Jessica Parker posa con el bolso más viral de Carrie y un vestido negro que ella jamás usaría

Por mucho que reconozcamos a Sarah Jessica Parker como un icono indudable de moda desde hace más de 20 años, hay que tener claro que su estilo no es para todas las mujeres. Entre faldas de tul, taconazos estratosféricos y estampados estrafalarios, su armario reúne las tendencias maximalistas con las que pocas expertas se atreven (recordemos el vestido 'periódico' que ahora ha versionado Zara). A dos semanas de dar por finalizada la primera entrega de And Just Like That, parece que la actriz está dejando atrás su papel más conocido, al menos en términos estéticos, pues en última aparición televisiva, ha sorprendido con un vestido que Carrie jamás llevaría, aunque sí ha incluido un guiño de lujo al estiloso personaje.

VER GALERÍA

- En cifras, cómo el episodio final de 'And Just Like That' disparó las ventas de moda

Sarah Jessica Parker regresa, pero no como esperábamos

Son escasas las ocasiones en las que Carrie Bradshaw optó por diseños lisos sin ornamento alguno y desde el estreno de la serie en los años 90's, Sarah Jessica Parker sigue la misma fórmula sobre la alfombra roja. La actriz de 56 años ha visitado el plató del presentador Andy Cohen para una entrevista luciendo este elegante vestido negro midi de mangas largas confeccionado en deslumbrante tejido de lamé, una versión del little black dress que jamás vimos en el vestuario de la estilosa columnista neoyorquina. De hecho, se trata de un color casi ausente en sus looks.

Lo ha complementado con sandalias peep-toe de tacón alto con tachuelas, de su marca SJP Collection, y la reedición especial del Baguette que Fendi ha sacado en su honor este mes de febrero. Un bolso de lentejuelas casi idéntico a aquel que la convirtió en influencer gracias a Carrie hace 20 años, cuando ni siquiera existía este término.

VER GALERÍA

- Sarah Jessica Parker rescata el bolso de lentejuelas que la convirtió en 'influencer' hace 20 años

El vestido 'cola de pez' que Carrie nunca llevaría

El vestido en cuestión es este diseño minimalista de la creadora estadounidense Norma Kamali, conocida por sus piezas sencillas, ajustadas y muy femeninas, centradas en el manejo estratégico de los tejidos, un detalle perceptible en el bajo con vuelo, también llamado 'cola de pez', que se desprende de la falda lápiz del vestido. Kamali también es responsable un diseño azul cielo totalmente drapeado con escote asimétrico que está presente en el reboot y se ciñó a la perfección al cuerpo de Carrie.

VER GALERÍA

- Sarah Jessica Parker renueva la prenda más icónica de Carrie Bradshaw

¿El fin de una era?

Los seguidores de la mítica saga aún se encuentran a la espera de una confirmación oficial sobre si habrá o no segunda temporada para And Just Like That. Desde su emisión, las críticas han llovido por las incongruencias entre la trama original y el desarrollo actual de los personajes, así como la polémica inclusión de temas políticos en el guion, por lo que nada es seguro todavía. Quizá este último look de su legendaria protagonista puede ser la clave. ¿Dejará la pedrería y los vestidos de princesa por la practicidad del little black dress? ¿Está por distanciarse definitivamente del personaje que la consolidó o es el bolso de Fendi una sutil pista sobre el regreso de Carrie? En pocas semanas, tendremos una respuesta.

Loading the player...

Haz click para ver ‘El Armario de Sarah Jessica-Parker’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!