La coincidencia más increíble de 'And just like that...' con 'Las chicas de oro' Cuarenta años separan a la ficción de Betty White con la secuela de 'Sexo en Nueva York'

Se trata de uno de los estrenos de la temporada, la esperadísima And just like that..., protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon y recuperando sus personajes de Sexo en Nueva York. La ficción lleva ocho episodios emitidos y se ha ido haciendo un hueco en la vida de los espectadores originales para ver cómo Carrie Bradshaw capea la quinta década de su vida, más de diez años después de su boda con Big (Chris Noth) en la primera película de la franquicia. Curiosamente, los seguidores de la saga han señalado un dato que a nadie ha dejado indiferente sobre esta y otra conocida serie sobre la vida de un grupo de mujeres. Las chicas de oro se estrenó en 1985 con un elenco de estrellas que, tristemente, ya no están entre nosotros: Bea Arthur, Rue McClanahan, Estelle Getty y Betty White, que fue la última en fallecer el pasado 31 de diciembre a los 99 años.

Las chicas de oro eran cuatro mujeres que viven juntas en Miami disfrutando de lo que la misma serie califica como "edad dorada", un eufemismo para referirse a la tercera edad, pero ¿cuántos años tenían las protagonistas? En el momento del estreno de la ficción, las actrices tenían entre 51 y 63 años, mientras que las intérpretes de And just like that... tienen 55 y 56, edades que coinciden con las que dan vida en la ficción, tal y como se desvela en el último episodio que ha podido verse en HBO. La revelación ha dejado al público con la boca abiera, porque sin duda la caracterización de los dos grupos de mujeres resulta totalmente diferente. Mientras unas aparecen con el pelo cardado y canoso, otras continúan con las melenas con las que las conocimos a finales de los 90.

Las opiniones están divididas: algunos critican que "no se deje envejecer" a las mujeres, mientras que los actores masculinos no tienen problema en mostrar sus arrugas, sus pelos canosos o sus físicos menos en forma de lo que estaban cuando tenían los 30. Otros apuestan por la opinión contraria y señalan que And just like that... muestra a una nueva generación en la que si tienes 50 no tienes por qué ser abuela, ni estar recluida en una casa con tus amigas como si fuera una residencia de ancianos. Puedes seguir saliendo, asistiendo a fiestas, teniendo citas, viviendo aventuras, llevando el pelo largo, ya sea con canas o sin ellas... ¡una nueva juventud!

Para apoyar la última de las teorías podría señalarse el trabajo de la competencia con Grace & Frankie o El método Kominsky, dos ficciones de éxito que reflejan la vida de la "tercera edad" en la actualidad. La primera está protagonizada por una espectacular Jane Fonda y su inseparable Lily Tomlin, y ambas superan los 80 pero siguen viviendo una vida activa y llena de diversión. Michael Douglas hace lo propio en la segunda, a sus 77 años.

Sin duda, los casi cuarenta años que han pasado desde el estreno de Las chicas de oro (que puedes ver en Disney+) han visto cómo la sociedad cambiaba para ampliar los límites. Con el avance de la ciencia, el aumento del nivel de vida y otros beneficios, han subido la media de edad para ser madre, para casarse o para jubilarse, y tenemos la suerte de recorrer ese camino junto a Carrie Bradshaw en las dos décadas que su personaje lleva en nuestras pantallas.

