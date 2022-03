Gara Arias, novia de Pepe Barroso Jr., luce barriguita en bikini

Ya va quedando menos para que Pepe Barroso Jr. y Gara Arias se conviertan en padres por primera vez. "La verdad es que en el primer momento fue un poco shock, pero en cuanto asimilamos la noticia nos ilusionamos un montón", nos dijeron el pasado mes de enero, cuando posaron juntos en las páginas de la revista ¡HOLA! para anunciarnos en exclusiva que estaban esperando un bebé. "Somos conscientes de lo que nos va a cambiar la vida", aseguraba el hijo de Pepe Barroso, fundador de Don Algodón, que está muy ilusionado con la llegada de su primer hijo.

Mientras tanto, la pareja se ha escapado unos días a las Islas Canarias, donde están disfrutando del buen tiempo, la playa... "Invierno en Tenerife", ha escrito la modelo junto a este espectacular posado en la que la vemos presumiendo de embarazo. Gara, de 25 años, posa ante la cámara mostrando lo mucho que ha crecido su tripa en estas últimas semanas. Tan solo lleva la parte de abajo de un bikini de color blanco y su larga melena suelta, al natural. Nada más le hace falta para disfrutar de este momento que, seguramente, ha sido capturado por su novio.

"¡Estás preciosa! Felicidades pareja Un beso enorme a los tres", le ha dicho Esther Cañadas, mientras que la modelo Cecilia Gómez ha comentado: "Que me muero de amor". La futura mamá ha recibido también el cariño de Cristina Tossio o Cari Lapique, además de muchos fans que le han dado la enhorabuena por el nuevo miembro de la familia. "¡Qué fotos más bonitas!", "Vas a ser la mejor mami", "Espero que estés muy bien" o "Qué ganas de verle la carita", puede leerse en su último post.

Su mejor momento

La pareja está sabiendo disfrutar cada momento de esta etapa, una dulce espera que no ha cambiado sus hábitos de vida. El actor y modelo intenta continuar con su vida cotidiana junto a su novia, en Madrid, donde viven. Hace unos días, Pepe reapareció públicamente en el estreno de la película Uncharted, protagonizada por Antonio Banderas. El actor no ocultó la ilusión que tiene como padre primerizo y, además, confirmó que el bebé que esperan es un niño. Eso sí, parece que todavía no han decidido el nombre. "Hay alguna opción, aunque estamos en negociaciones. Pero no quiero decir nada porque, a lo mejor, eso me perjudica", confesaba, entre risas. ¿Y sobre sus planes de boda? "Estamos valorando dar el paso cuando las cosas se calmen un poquito. Ahora estamos disfrutando el momento, acomodando las cosas y trabajando, dijo Barroso.

