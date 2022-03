Victoria Federica coincide con su ex Gonzalo Caballero en la gala de San Isidro y así ha hablado él de ella

Victoria Federica de Marichalar brilló en la Gala de San Isidro 2022. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, al igual que su madre y su abuelo don Juan Carlos, es una gran aficionada taurina y acudió a la madrileña plaza de Las Ventas para conocer los carteles de la próxima Feria de San Isidro, que comenzará el 8 de mayo y culminará el 5 de junio y contará con el regreso de Alejandro Talavante, Morante de la Puebla o Paco Ureña, triunfador de la feria en 2019. Para la ocasión, la sobrina del rey Felipe VI, todo un icono de estilo, se vistió de gala como en las grandes citas y eligió un conjunto de dos piezas de lentejuelas bicolor en blanco y negro de la firma española Bleis Madrid, que acompañó de un maquillaje natural y uno de sus peinados más favorecedores, el pelo recogido en una coleta.

-Victoria de Marichalar estrena el traje 'Dinasty' de rayas y conecta con su tía doña Letizia

VER GALERÍA

Mariló Montero y Roberto Gómez fueron los encargados de presentar esta gala, a la que acudieron destacadas figuras del toreo como Roca Rey, Miguel Abellán o Morante de la Puebla, y personalidades de la talla de Pedro Trapote, que acudió acompañado de su esposa, Begoña García-Vaquero; la exMiss España Sofía Mazagatos y su pareja, Tito Pajares; el exfutbolista Bernd Schuster y su esposa, Elena Blasco; y el cantante Juan Peña con su pareja, Sonia González, entre otros. Una cita ineludible para los amantes de la tauromaquia y en la que la nieta de los reyes Juan Carlos y Sofía coincidió con el torero Gonzalo Caballero, el diestro con el que mantuvo una relación durante un tiempo y con quien ahora mantiene una excelente amistad.

- La buena relación entre Victoria de Marichalar y la madre de su ex Gonzalo Caballero

VER GALERÍA

El torero solo tuvo palabras de elogio hacia Victoria de Marichalar y se alegró de su nueva faceta como influencer. "Me alegro muchísimo. Está guapísima y se merece todo lo mejor, y alguien a su lado que esté a la altura porque es una niña increíble", señaló. Al igual que la hija de Jaime de Marichalar rehizo su vida sentimental con Jorge Bárcenas, Gonzalo Caballero es feliz y está muy enamorado de Julieta Hernández, que ha sido su gran apoyo mientras se recuperaba de una etapa en la que su profesión se ha visto resentida por la pandemia. "Muy contento. El entorno y las circunstancias son muy importantes cuando ha habido algo así, y estoy muy contento con Julieta, mucha tranquilidad. Está siendo lo que necesitaba, y la verdad es que estoy muy bien", confesaba el torero, que dejó claro que ella nunca le ha pedido que renuncie a su pasión. "Ella ahí no se mete, eso no me lo puede pedir nadie. En una profesión como esta se necesita la estabilidad, y la verdad es que la tengo ahora, alejado del foco en el que estaba. Agradezco esa tranquilidad", concluyó.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Durante la velada se entregaron diversos premios a destacadas figuras del toreo y la gala puso su broche de oro con la actuación de Loquillo. Al finalizar el evento, Mariló Montero se dirigió a la nieta de don Juan Carlos para preguntarle por su abuelo, y Victoria de Marichalar, sorprendida ante la pregunta, no tuvo más remedio que contestar y manifestó su deseo de poder volver pronto a los toros con él.

-El rey Juan Carlos no volverá a vivir en España, pero volverá con frecuencia

Loading the player...

Haz click si quieres ver “Victoria de Marichalar, grande de España e influencer”, un especial donde se repasa la vida la joven royal, hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, que ha pasado de ser uno de los miembros más desconocidos de la Familia Real a pisar las alfombras rojas de los grandes eventos. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.