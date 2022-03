El romántico mensaje de Jorge Bárcenas a Victoria de Marichalar

Victoria de Marichalar no puede estar más feliz al lado de Jorge Bárcenas. La hija pequeña de la infanta Elena y Jaime de Marichalar encontró el amor hace dos años y, desde entonces, no ha vuelto a separarse del DJ. Juntos nos han regalado sus imágenes más divertidas pero también las más románticas, como las que han protagonizado este fin de semana. Victoria y Jorge encabezaron la exclusiva lista de invitados que asistieron a una megafiesta que se celebró en Madrid. Se pusieron sus disfraces de inspiración circense y disfrutaron de esta velada única que reunió a numerosos influencers, como es el caso de María Pombo y su marido, Pablo Castellano, Laura Escanes, María Fernández-Rubíes... La sobrina de Felipe VI se lo pasó en grande bailando con sus grandes amigos, Tomás Páramo y María García de Jaime, al ritmo de la música que pinchaba Jorge.

- ¡Espectacular! Victoria de Marichalar debuta en la alfombra roja presumiendo de piernas

VER GALERÍA

Victoria y Jorge posaron ante la cámara de lo más cómplices y enamorados, demostrando que están viviendo una de las etapas más bonitas de su vida. "No podía no subir estos dos fotones @jorgebarcenas_ ¿Cual os gusta más la 1 o 2?", preguntó la hija de la infanta Elena a sus seguidores al compartir varias imágenes en las que salía con su novio. Entre los comentarios podían leerse muchos piropos haciendo referencia a la buena pareja que hacen, el amor que desprenden, las miradas con las que sobran las palabras... pero, sin duda, el comentario del DJ ha sido el más aplaudido. "Yo me quedo contigo", ha escrito declarando públicamente su amor por su chica.

- De Victoria de Marichalar a Olympia de Grecia, las aristócratas que arrasan en redes

Si hace unos días causó sensación mostrando su imagen más sexy y atrevida con su espectacuar vestido de terciopelo de color azul, en esta ocasión Victoria de Marichalar se convirtió en el centro de todas las miradas por su originalidad. La hija pequeña de la infanta Elena se decantó por un vestido en tonos rojos, azules y dorados con corsé y capa, pero lo que más llamó la atención fue su peinado: un elaborado recogido con trenzas y torcidos que nos recordó a los looks que han llevado en alguna ocasión cantantes muy reconocidas a nivel mundial. Nos referimos a Jennifer Lopez, Rihanna, Camila Cabello o Rosalía, que son fans de este tipo de peinados y de los llamados baby hair, es decir, los pelitos que nacen en los laterales y alrededor del rostro. En su caso, además, le dio un toque muy flamenco al hacer pequeños rizos con ellos. ¿Se habrá inspirado en alguna de estas cantantes para su beauty look?

VER GALERÍA

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.