Cayetano Rivera vuelve a torear con su hermano Kiko como uno más de la cuadrilla

Cayetano Rivera está totalmente recuperado de su fractura de clavícula y ayer reapareció en el festival taurino de la localidad sevillana de Herrera. El diestro, que compartió cartel con Finito de Córdoba, Curro Díaz, El Fandi, Ginés Marín y el novillero Julio Romero, cortó dos orejas y celebró el triunfo con su hermano Kiko. El DJ llegó a la plaza entre una gran expectación mediática y ocupó un lugar privilegiado en el callejón. Estuvo al lado de Curro Vázquez, apoderado de Cayetano, y grabó la gran faena de su hermano. Los hijos de Paquirri también comentaron algunos de los momentos más emocionantes de la tarde y una vez finalizado el festejo se fueron juntos con el resto de la cuadrilla.

- El gesto de Isabel Pantoja con su hijo el día que Paquirri hubiese cumplido 74 años

VER GALERÍA

Horas antes, Kiko publicó un vídeo de su hermano preparándose para el festival. "Estos momentos no tienen precio. Te quiero, hermano", dijo mientras Cayetano practicaba con el capote. "Y tranquilo, que estoy yo detrás de la barrera con un rifle por lo que pueda pasar", añadió en tono de broma.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La relación de Kiko con Cayetano es cada vez más sólida. El DJ no quiso perderse la reaparición de su hermano ni días antes el cumpleaños de su sobrino. El pasado viernes, 4 de marzo, los dos hijos pequeños de Paquirri disfrutaron de la fiesta infantil del pequeño Cayetano y compartieron un 'selfie' para demostrar lo unidos que están en estos momentos.

- Los motivos por los que Francisco Rivera y su familia no acudieron al cumpleaños de su sobrino Cayetano

Kiko creció sin Cayetano y para él fue un completo desconocido hasta que asistió a la boda de su otro hermano, Francisco Rivera, y Eugenia Martínez de Irujo. "Se casaron en la Catedral de Sevilla y yo fui con mi tío Agustín. Allí se acercó una persona y me dijo: '¡Hola! Soy tu hermano Cayetano", recordó el DJ en una entrevista con Bertín Osborne. Cayetano, que también intervino en el programa, reconoció que fue "curioso y duro" al mismo tiempo. "Nos abrazamos y me dio dos besos. Desde ese día hasta hoy tenemos una relación estupenda, quizá mejor con Francisco, quizá por el carácter. A Kiko le quiero mucho y tenemos una relación de hermanos", contó el diestro.

VER GALERÍA

Kiko Rivera, por su parte, confesó recientemente que Cayetano también era su hermano favorito. "De los tres, y que me perdonen Francisco e Isa, Cayetano es al que más quiero", aseguró en el programa El show de Bertín, de Canal Sur. La respuesta del DJ provocó una enorme felicidad en Cayetano, que cuando se enteró de esta preferencia exclamó un "genial" y esbozó una gran sonrisa. Sin embargo, Isa Pantoja se quedó un tanto impresionada. "Entre Francisco y Cayetano siempre ha dicho que con Cayetano ha tenido una relación más cercana. Pero de eso a que diga que es más importante que yo... también me he enterado ahora", dijo en El programa de Ana Rosa. "Creo que lo dice para tirarme la puyita, pero es verdad que me alegro de que les tenga tanto cariño a sus hermanos y espero que les dure mucho tiempo", añadió la colaboradora.

VER GALERÍA

Francisco, en cambio, se tomó la respuesta con mucho humor. "Es un drama", expresó sin parar de reír, y dejó claro que Cayetano también era su ojito derecho. A pesar de todo, el primogénito de Paquirri siempre ha defendido a Kiko, sobre todo, en el conflicto que mantiene con su madre, Isabel Pantoja. "Kiko, con todas las circunstancias, con todo lo que ha tenido que lidiar, muy solo en muchos momentos, con unos espejos que no son los mejores... es un tío que tiene mucho mérito, buena gente y el tío se está labrando su camino como cada uno intentamos y hacemos lo mejor posible".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.