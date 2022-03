Elizabeth Hurley despide al que fuera su prometido, Shane Warne: 'Mi amado corazón de león'

Elizabeth Hurley se ha pronunciado tras la trágica muerte de su expareja Shane Warne. Los amantes del cricket aún sigue conmocionado tras el fallecimiento del jugador a sus 52 años, a causa de un ataque al corazón, cuando se encontraba en Tailandia. Muchas han sido las personalidades que han querido despedirse del que fuera una leyenda de este deporte inglés como el cantante Elton John o la Duquesa de York Sarah Ferguson, entre otros. Ahora, se ha sumado la actriz británica, y lo ha hecho a través de su perfil público en el que ha querido rendir un emotivo homenaje al que fue su prometido.

El trágico fallecimiento del exprometido de Elizabeth Hurley

La intérprete de Al diablo con el diablo ha compartido su dolor con todos sus seguidores y se ha mostrado muy afectada: "Siento que el sol se ha ido detrás de una nube para siempre. RIP mi amado corazón de león", ha lamentado Elizabeth Hurley públicamente. Poco tiempo después de publicar el mensaje, la artista no ha parado de recibir mensajes de apoyo y mucho amor, como por ejemplo del actor William Moseley: "Tan increíblemente triste. Un hombre increíble. Estoy muy agradecido por haberle conocido", comentaba el artista muy apesadumbrado por la impactante noticia, mandándole todo su cariño en estos momentos a Hurley. Acompañando al homenaje, la actriz ha publicado una serie de románticas imágenes junto al que fuera su pareja y con el que estuvo durante tres años -desde 2011 hasta 2013-, incluso habían llegado a comprometerse.

Elizabeth Hurley y Shane Warne, luna de miel por adelantado

Shane Warne falleció el viernes 4 de marzo. La triste noticia la daba a conocer un portavoz de la familia a través de un comunicado publicado en el diario The Sun: "Shane fue encontrado sin respuesta en su villa y a pesar de los mejores esfuerzos del personal médico, no pudo ser revivido", rezaba el inicio del mensaje y continuaba pidiendo privacidad en estos momentos tan complicados por los que estaban pasando: "La familia pide privacidad en este momento y proporcionará más detalles a su debido tiempo". Shane fue capitán de la selección nacional de Australia y era considerado uno de los mejores lanzadores en la historia del cricket. El jugador deja en vida tres hijos -Brooke de 24 años, Summer de 19, y Jackson de 22- que comparte con su exesposa Simone Callahan, una relación que duró diez años y que finalizó en 2005.

Elizabeth Hurley lamenta la muerte de Steve Bing, padre de su hijo: 'Nuestro tiempo juntos fue muy feliz'

No es la primera vez que Elizabeth Hurley tiene que hacer frente a un fallecimiento de este calibre y llorar la muerte de una expareja. La inesperada noticia de Shane Warne se produce casi dos años después de que la actriz tuviese que lamentar la pérdida de su exnovio, Steve Bring, con el que tiene un hijo de 19 años, Damian Hurley. "Me entristece mucho que mi ex Steve ya no esté con nosotros. Es un final terrible. Nuestro tiempo juntos fue feliz y estoy publicando estas fotos porque, aunque pasamos por momentos difíciles, son los buenos y maravillosos recuerdos de un hombre dulce y amable que importa", escribió a modo de homenaje Hurley.

