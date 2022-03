Conmoción por el fallecimiento de Shane Warne, exnovio de Elizabeth Hurley y leyenda del deporte

Shane Warne, leyenda del cricket australiano, ha fallecido este viernes en Tailanda de un ataque al corazón. El jugador, uno de los mejores de todos los tiempos, se encontraba en la isla de Samui, al sur de país. Su muerte ha conmocionado al mundo anglosajón, donde existe gran afición a este deporte. Elton John o Sarah Ferguson han sido algunos de los muchos que han honrado su memoria a través de sus perfiles públicos. Protagonista también de la crónica rosa, siempre será recordado por la romántica relación que mantuvo con la actriz Elizabeth Hurley, con la que llegó a estar comprometido.

Según ha comunicado su representante a The Sun, el deportista: “fue encontrado inconsciente en su villa y, a pesar de los grandes esfuerzos del personal médico, no pudo ser reanimado”. La familia ha solicitado a través de este escrito “privacidad en este momento” y asegura que “proporcionará más detalles a su debido tiempo". A sus tan sólo cincuenta y dos años, el deportista deja tres hijos: Brooke, de 24 años; Jackson, de 22 y Summer, de 19, fruto de su matrimonio con Simone Callahan, una relación de diez años que llegó a su fin en 2005 tras un sonado divorcio que acaparó todas las portadas.

Warne, natural de Melbourne, desarrolló su carrera deportiva entre 1992 a 2007, convirtiéndose en leyenda internacional del deporte. Capitán del equipo nacional de Australia B, pasará a la historia por ser considerado uno de los mejores jugadores de cricket de todos los tiempos. En el terreno sentimental, el jugador mantuvo una relación con la actriz Elizabeth Hurley, un romance de tres años cuando ya retirado de la competición trabajaba como comentarista en Sky Sport. La relación llegó a su fin en 2013 . La pareja, a pesar de anunciar su compromiso, finalmente se separó antes de pasar por el altar.

Elizabeth, en una entrevista concedida a ¡Hola! tras la separación habló de lo sucedido entre ellos, entonces la actriz contó que "luchó" para evitar la separación pero que no fue posible. "Finalmente nos separamos en noviembre y fue un momento muy triste para los dos", confesaba a ¡HOLA!. "Luché por un tiempo, pero hoy me siento en un muy buen lugar. De hecho, tanto profesional como personalmente, todo está floreciendo".

Las reacciones de compañeros, familiares y amigos ante la triste noticia del fallecimiento repentino del jugador no se han hecho esperar, la triste noticia ha generado eco en los perfiles públicos de grandes figuras como Elton John, que ha querido señalar hoy como: "Un día trágico para el cricket australiano. La muerte de dos leyendas es desgarradora. Los conocía a ambos y jugaba al cricket con Rod en Perth. Un hombre muy especial y valiente. Shane era un jugador de bolos mágico y muy divertido. Ambos eran australianos de cabo a rabo, lo que los hacía tan entrañables. Virender Sehwag, ex jugador de la India, también acongojado con la noticia escribía “No puedo creerlo. Uno de los más grandes spinners, el hombre que hizo girar genial, la superestrella Shane Warne ya no existe. La vida es muy frágil, pero esto es muy difícil de entender. Mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y aficionados de todo el mundo".

El periodista británico Dan Walker ha querido también señalar su desconcierto y honrar la memoria de la estrella "Realmente no puedo creer la triste noticia sobre la muerte de Shane Warne. Apareció en Breakfast hace solo un par de semanas y estaba tan efervescente como siempre. Qué talento tenía. Tuvo un gran impacto en el cricket y muchos lo echarán mucho de menos". Conmovido también se mostraba el presentador Piers Morgan, amigo también de la estrella, que se ha mostrado: "Absolutamente devastado al escuchar que Shane Warne ha muerto de un ataque al corazón con solo 52 años. Era un jugador de cricket genial, un artista supremo, un tipo fantástico y un gran amigo leal durante muchos años. Solo noticias desgarradoras. RIP Warnie, me encantó cada minuto en tu compañía".

Sarah Ferguson le ha rendido homenaje en su perfil escribiendo "Me entristece mucho escuchar sobre Shane Warne y Rod Marsh, dos leyendas del cricket y el deporte, que nos han sido arrebatados demasiado pronto. Mis pensamientos y oraciones están con sus familias.Descansa en paz." La Duquesa de York no ha querido pasar por alto la muerte de otro de los grandes jugadores de este deporte, Rod Marsh, que falleció el pasado viernes, también a causa de un infarto, a sus setenta y cuatro años de edad.

