El motivo por el que Elizabeth Hurley no ha podido asistir al funeral de su ex novio Shane Warne: 'Me duele el corazón' La estrella australiana del Cricket, padre de tres hijos, falleció repentinamente a causa de un infarto el pasado viernes 4 de marzo

Elizabeth Hurley ha lamentado públicamente no poder estar presente en el funeral de Shane Warne “Me duele el corazón por no poder estar mañana en Australia para el funeral de Shane” explicaba la actriz a sus seguidores ayer. Actualmente inmersa en el rodaje de Christmas in the Caribbean bajo las órdenes de Philippe Martinez, ha confirmado que sus compromisos profesionales le impiden viajar a Australia en estos momentos. “Estuve filmando anoche y, con el cambio horario, físicamente no puedo llegar”, se ha disculpado en su perfil público.

Hurley ha querido volver a acompañar a la familia del jugador en la distancia haciendo públicas algunas instantáneas más de los tres años de amor que compartió con la leyenda del cricket, algo que ya hizo en el momento en que se conoció la noticia. La estrella de Hollywood ha optado en esta ocasión por rememorar uno de los viajes en familia más especiales que realizó junto al jugador y sus hijas y así lo ha comentado: “Estas fotos fueron tomadas en Sri Lanka para celebrar nuestro compromiso: teníamos a todos nuestros hijos con nosotros y fue el momento más feliz”

La relación de la pareja llegó a su fin en 2013, por aquel entonces la estrella de Hollywood y el deportista llegaron incluso a anunciar su compromiso pero finalmente se separaron antes de pasar por el altar. Aún conmocionada por la noticia de su muerte, la actriz se confiesa así: “Todavía no me creo realmente que se ha ido. Parece demasiado cruel que todas las personas que lo amaban nunca vuelvan a tener otro abrazo de León, pero nuestros recuerdos vivirán para siempre”, mandando un sentido mensaje al deportista y a su familia “RIP Lionheart, con amor tu Luna”

Elizabeth mantuvo siempre una estupenda relación con la ex mujer y los tres hijos del deportista y a pesar de la distancia, su cariño hacia ellos nunca ha desaparecido. La actriz lo demostraba el pasado 8 de marzo, dedicando el día de la mujer a las hijas de Shane Warne: Brooke, de 24 años y Summer, de 19, fruto de su matrimonio con Simone Callahan. Antes de enamorarse de la actriz, el deportista mantuvo una relación de diez años con Callahan que llegó a su fin en 2005 tras tres hijos en común. “Dedico este Día Internacional de la Mujer a dos mujeres hermosas y valientes @brookewarne y @summerwarne. Las quiero mucho a las dos, tengo los recuerdos más felices de nuestros tiempos juntos. Tu papi te amaba con todo su corazón”, así de cariñosa se mostraba la actriz con las hijas de la figura del deporte.

Tras el multitudinario homenaje deportivo a la gran figura que se celebró en el Marvel Stadium, un acto que la mayor de sus hijas ha agradecido públicamente en su perfil “¡Es un juego tan especial para nuestra familia!. Honrar a nuestro padre esta noche ha sido un sentimiento increíble, gracias a todos los involucrados, sienta bien sonreír, gracias y ¡Vamos pasteles!”, hoy domingo la familia y amigos del deportista han llevado a cabo en Melbourne un sentido funeral privado en honor de Shane Warne, tras el que también está programado un Funeral de Estado que tendrá lugar el próximo 30 de marzo.

