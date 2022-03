'Me da mucha pena' La madre de Álex Casademunt se emociona al hablar de la hija del cantante, fallecido hace un año Rosa ha confesado lo difícil que está resultando para la familia seguir adelante sin el artista, que perdió la vida en un trágico accidente de tráfico

Ha pasado un año desde el trágico accidente en el que murió Álex Casademunt y más que nunca el recuerdo del artista está presente en la memoria de quienes le querían. A la madre del intérprete, Rosa, le ha costado mucho seguir adelante sin su hijo, tal y como ha confesado de nuevo. “Estoy aprendiendo a vivir sin Álex” aseguraba afectada en una conversación con Sálvame. Ha reiterado que en su casa eran una piña, una unión que precisamente hace más notable la ausencia. “El pensar que no lo volverás a ver más, que tienes que vivir sí o sí, que te debes a otras personas, a mis hijos, a mis nietas. Lo vas asimilando, está a la orden del día. Es muy duro porque estábamos muy unidos toda la familia, siempre hemos sido una piña. Hay que aprender a no escucharle, a no verle”, comentó.

En la casa familiar hay un rincón dedicado a Álex con una imagen que le muestra con la perenne sonrisa que le caracterizaba. Su personalidad y carisma le convirtió en uno de los artistas más queridos de la televisión, algo que recuerda su madre con emoción. “Es un niño muy querido, la gente le quiere muchísimo, no puedes decir nada malo de él, era un angelito. Era una bendición, nos daba la vida, mira qué cosita más preciosa” dijo conmovida. Sentimientos que se desbordan de nuevo cuando habla sobre su nieta Bruna, la pequeña de cuatro años que nació de la relación de Álex y la que era ya su expareja, Laia. “La niña es su clon, es preciosa. Es Álex con los ojos marrones, lista a rabiar. Me da mucha pena, de verdad” explicó.

Un mensaje de nostalgia

No es ella la única que este 2 de marzo ha echado de menos más que nunca a Álex. Sus amigos de OT, que vivieron con él la experiencia que les cambió la vida, inundaron sus perfiles con fotos y homenajes al artista, al que recuerdan siempre riéndose o haciendo bromas. “Álex, luz. Te extrañamos. Siempre con nosotros", escribía por ejemplo Chenoa. La cantante Merche, que salió con Álex durante cuatro años, tampoco ha olvidado este triste día. “Un año sin ti y me sigue pareciendo mentira” apunta junto a una imagen de su pasado juntos.

El 2 de marzo de 2021 la muerte de Álex Casademunt a los 39 años en un accidente de tráfico en Mataró (Barcelona) conmocionó al mundo de la cultura. El multitudinario funeral en el que se pudo ver a los exconcursantes de OT unidos con la familia en el dolor fue reflejo del cariño que conquistó la personalidad del artista. A lo largo de estos meses se ha hablado mucho del concierto homenaje que la familia quería celebrar con quienes fueron sus amigos y compañeros, una cita que tuvo que aplazarse en varias ocasiones. David Bustamante, sin embargo, no deja de homenajearle cada vez que entona Dos hombres y un destino, tema que cantó por primera vez a dúo con su compañero. Él es uno de los que en esta etapa no ha dejado sola a la familia de Álex, que trata de sobrellevar como puede el dolor.

