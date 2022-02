¿Se han dado una segunda oportunidad Alba Carrillo y Santi Burgoa? La colaboradora responde

Alba Carrillo y Santi Burgoa vivieron una historia de amor durante más de dos años a la que pusieron fin el pasado mes de septiembre. Desde entonces, la pareja ha tratado de mantener la amistad, incluso el periodista estuvo en el cumpleaños de Lucas, el hijo de la colaboradora con Fonsi Nieto, el pasado mes de octubre. Ahora su relación podría haber dado un paso más y podrían haber retomado su noviazgo, a tenor de unas imágenes que ha publicado este miércoles la revista Semana. La colaboradora y el presentador salieron a celebrar la nueva vuelta al sol de Santi, con una romántica cena para dos en la que ambos se mostraban en una actitud muy cariñosa ¿Se han dado una segunda oportunidad? Al ser preguntada sobre el tema, Alba ha contestado de manera rotunda: "No me cierro a una reconciliación", ha explicado a sus compañeros de Ya es mediodía.

Tras repasar en plató su historia de amor con el periodista y las fotografías de su última cita, Alba, de 35 años, se ha sincerado y ha afirmado que no tiene claro en qué punto está su relación con el presentador de Madrid Directo y que, en este momento vital, se está dejando llevar. "No sé qué va a pasar con mi vida, no hay nada cerrado, ni nada, ahora mismo estoy soltera, pero no te puedo decir qué va a pasar, yo me dejo querer. Estoy esperando que la vida me sorprenda”. Pero ha querido dejar claro que no se cierra "a una reconciliación". "Le quiero mucho”, ha afirmado con una sonrisa en su cara. Pero ha dejado claro que su vuelta aún no es un hecho consumado y ha recordado otra vez uno de los motivos que provocó su separación de Santi: "Tenemos unos problemas estructurales, yo quiero ser mamá y ese tipo de cosas…".

Aunque la vuelta de la pareja no se haya confirmado todavía, Alba no puede disimular la ilusión y se ha deshecho en elogios hacia Santi: "Para mí lo tiene todo, es guapísimo, es súper profesional y sabe escribir perfectamente porque mis affaires prenavideños me escribían que bien hueles sin h, sabes”, ha declarado con ironía haciendo una clara refencia a la breve historia que vivió junto al torero José Antonio Canales Rivera. Su posible segunda oportunidad amorosa coincide con la noticia de la ruptura de Fonsi Nieto y Marta Castro, el dj ha sido una de las relaciones más importantes que ha tenido Alba, de hecho, es el padre de su único hijo.

Alba y Santi, de 38 años, comenzaron su relación en primavera de 2019, sin embargo, tuvimos que esperar varios meses para comprobar que lo suyo iba en serio. Fue durante el paso de la colaboradora por Gran Hermano VIP cuando ambos confirmaron que estaban juntos. "Ahora estoy con un chico que me encanta y estoy enamorada", confesó la modelo durante su participación en el concurso. El periodista de Telemadrid, por su parte, dejó claro sus sentimientos enviando una carta a su novia que decía así: "No tengas ninguna duda de mí (...). Te echo tantísimo de menos. Te espero siempre. Te quiero, Santi".

