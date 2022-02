La historia del vestido de Ana Obregón con el que posó para la revista ¡HOLA! hace 30 años y que ahora ha vuelto a lucir

La entrevista de Ana Obregón ha sido quizá la más difícil a la que se ha tenido que enfrentar hasta ahora. La actriz y presentadora se sinceró en el programa de Bertín Osborne Mi casa es la tuya y relató entre lágrimas los momentos más duros de la enfermedad de su hijo Aless Lequio, que perdió la vida en mayo de 2020, y de cómo logra enfrentarse a su día a día con esta terrible ausencia. "Me perdono la vida todos los días", confesó emocionada al presentador, que no pudo evitar ponerse a llorar en muchos instantes de su entrevista. El próximo 13 de mayo se cumplirán dos años del fallecimiento de su hijo, pero la actriz de Ana y los siete ha llegado a reconocer un pensamiento tan doloroso como que "cuando pierdes a un hijo te mueres, pero tienes la obligación de seguir viviendo".

Ana Obregón escogió para contar este relato tan conmovedor un vestido de gasa en color negro con cuello y mangas de camisa que lució hace 30 años. "Pareces una colegiala", le dijo Bertín nada más verla, a lo que ella respondió con la fascinante historia que hay detrás de este diseño que a pesar del paso de los años le sienta de maravilla. "Me puse este vestido cuando me enteré de que estaba embarazada y fuimos a Italia a decírselo a la familia de Alessandro [Lequio]", confesó Ana con mucha emoción al lucir esta prenda de vestir que llevaba tres décadas en su armario y con la que ha querido honrar una vez más la memoria de su hijo. Un diseño con el que apareció en la portada de la revista ¡HOLA! cuando conoció a la familia de Alessandro en Italia en el bautizo de un sobrino suyo. Una ceremonia en la que estuvo presente doña Beatriz de Borbón, hermana del conde de Barcelona y bisabuela del niño.

La protagonista de Mi casa es la tuya manifestó que desde que se murió Aless solo se viste de blanco y negro, dos colores que son señal de luto en diferentes religiones, porque aún no se siente preparada para lucir otro tipo de colores. En las pasadas campanadas recordemos iba a lucir un vestido blanco porque ese color en otras culturas refleja el dolor que siente la persona por la pérdida de un ser querido pero no pudo hacerlo por haberse contagiado de covid. Ana Obregón posó con este vestido de Rubén Hernández para ¡HOLA que no pudo llevar el último día del año en televisión que llevaba bordado su nombre en un trocito de tul (“Aless en mi corazón”). Para completar su look en esta entrevista en televisión lució un colgante con el nombre de Aless, que le acompaña en cada una de sus apariciones en público, como ocurrió en la presentación de la última temporada navideña en Televisión Española.

