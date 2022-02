Javier 'Chicharito' Hernández presenta a su novia, la modelo e 'influencer' Nicole McPherson

Javier Chicharito Hernández vuelve a estar enamorado. El futbolista ha posado por primera vez junto a su novia, la modelo Nicole McPherson, en una romántica foto que compartió con sus fans por San Valentín. Después de dar la bienvenida al Año Nuevo en playas mexicanas y dejarse ver muy cariñosos en Miami, la influencer y el delantero de Los Angeles Galaxy por fin han hecho oficial su relación, dedicándose cariñosos mensajes en sus redes. La pareja se suma a la lista de celebridades que aprovecharon la festividad del día de los enamorados para dar a conocer su noviazgo, tal y como hizo el actor Iván Sánchez, que compartió la primera foto al lado de la actriz Irene Esser, con quien se le relacionaba sentimentalmente desde hace un año.

La modelo de origen ecuatoriano, de 28 años, ha sido la primera en publicar una tierna foto de ambos durmiendo sobre una hamaca junto a la leyenda. "Te celebro a ti y a ese corazonsote que se te sale del pecho todos los días. Happy Vday torombolo", señaló junto a un corazón. A continuación fue Chicharito, de 33, el que compartió en sus stories la primera imagen con su novia. Una bella instantánea en blanco y negro, con las manos de ambos entrelazadas, y un emoji de un corazón sobre la foto.

Después de su comentada separación de Sarah Kohan, madre de sus dos hijos, Javier Hernández no ha tenido inconveniente en gritar a los cuatro vientos su amor por esta influencer, con quien despidió el año en los Cabos (México). La pareja fue fotografiada hace varias semanas en Miami en actitud muy romántica y cariñosa en unas imágenes que salieron a la luz en el programa El Gordo y la Flaca. McPherson, además de modelo, es mamá de un niño, de cinco años, nacido de su matrimonio con Rubén Austin, y es nieta de una renocida figura política, Gloria Gallardo, quien desempeña el cargo de Presidenta de la Empresa de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil.

Tanto el jugador como la modelo han sido blanco de algunas críticas desde que se conociera su relación. Nicole McPherson compartió una reflexión en la que pidió a la opinión pública objetividad. "Un pequeño recordatorio. No hay que creer todo lo que se escucha/lee. Tu juicio habla más de ti que de la otra persona. Limitarse a sacar conclusiones en base a lo que asumimos es una actitud poco empática. La verdad a medias es una mentira por la mitad", escribió la modelo. "No normalicemos el acto de recibir o hacer críticas destructivas en redes", pidió. "Que la persona no esté frente a ti no hace que la conducta sea menos inhumana o dañina. Detrás de cada usuario hay un humano. Fin el comunicado", concluyó.

Recordemos que el divorcio de Chicharito fue un tanto polémico. Su exmujer, Sara Kohan, interpuso una demanda al futbolista por no participar en la crianza de sus hijos, Noah, de dos años, y Nala, de un año, y le exigió una pensión de 85.000 euros de pensión para sus hijos en su demanda de separación. La pareja se había casado en secreto en marzo de 2019 en un registro civil de la ciudad Chula Vista, en California, durante un viaje de pareja, y dieron la bienvenida a su primer hijo en junio. Tras el nacimiento de Noah, la familia dejó Londres, para mudarse a Sevilla, ciudad en la que estuvieron poco tiempo ya que el mexicano fue fichado por Los Angeles Galaxy y la familia se estableció en Los Ángeles. En octubre de 2020 fueron padres de nuevo de una niña, Nala y los rumores de que su relación atravesaba una crisis llegaron hace un año, en enero de 2021, ya que la australiana recibió el año sola con sus hijos en su tierra natal. La última vez que se les vio juntos fue el 16 de junio durante la celebración del segundo cumpleaños de Noah.

