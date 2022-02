Asraf Beno, sobre el perdón de Kiko Rivera a Isa Pantoja: 'A cada persona hay que dejarle su tiempo'

Después de unas durísimas declaraciones de Kiko Rivera en una entrevista hacia Isa Pantoja, el DJ ha intentado acercarse a ella disculpándose en público en dos ocasiones. La primera vez fue a las horas de publicarse sus declaraciones, la hija de Isabel Pantoja dudó del perdón que le había pedido el marido de Irene Rosales diciendo que "para decir lo que me ha dicho se lo podría haber evitado. No sé si su perdón es por haber contado ciertas cosas o por la presión". Mientras, la segunda ocasión en la que se reiteraba el perdón a su hermana fue este mismo jueves, a través de una conexión telefónica de nuevo en Sálvame, donde se volvió a mostrar arrepentido por lo que dijo en su día. Ante estas nuevas disculpas, Asraf Beno ha querido contar cómo estaba Isa Pantoja en Viva la vida.

Sin desvelar lo que había ocurrido con la demanda de la hija de Isabel Pantoja con su hermano, y sin entrar en muchos detalles -ya que para Asraf Beno la persona que tiene que hablar sobre esto es Isa Pantoja, no él-, el novio de la hermana de Kiko Rivera ha confesado que la colaboradora de televisión estaba "mejor". Sin embargo, y a pesar de volver a escuchar las disculpas que le había pedido de nuevo el DJ, Asraf ha dejado claro que "a cada persona hay que dejarle su tiempo y a Isa hay que dejarle ese tiempo para que pueda asimilar todo esto", porque en principio, y según el modelo, de momento no lo había terminado de aceptar.

También, en su día, la hija de Isabel Pantoja reconocía que "por mi parte hay cariño, es mi hermano, no es un desconocido", añadiendo que sus declaraciones le hacían daño porque "no es un amigo o un novio, es mi hermano". Además, en palabras de la colaboradora aseguraba que se le pasaba por la cabeza, pero que costaba "trabajo pensar que no me quiere en absoluto y es capaz de hacer esto". En este aspecto, Asraf Beno ha querido incidir en que las disculpas pedidas por Kiko Rivera a Isa Pantoja le han "ablandado un poco", ya que "al final no deja de ser su hermano". No obstante, el modelo ha continuado defendiendo a su novia y ha querido destacar que, a pesar del perdón, "este tipo de cosas deben tener un límite", decía aún molesto por lo sucedido.

Las palabras que lanzó Kiko Rivera hacia su hermana Isa Pantoja han sido muy dolorosas para ella. Tanto ha sido así que la propia colaboradora tuvo que comentar esas declaraciones con su madre: "He podido ponerme en contacto con ella y con lo que hemos charlado me he quedado más tranquila. La otra persona que está afectada es ella, en la entrevista no solo habla de mí, así que estamos en una situación similar", reconoció. A pesar de todo, la colaboradora admitió que Kiko sigue siendo su hermano y que le perdonaría.

