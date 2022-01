Un presidente europeo y un trasplante de corazón, entre los 10 secretos extra de 'Secret Story'

El programa Secret Story ha llegado definitivamente a su fin, tras coronar a Luca Onestini como ganador, en una noche con la mirada puesta en la próxima edición en la que participarán concursantes anónimos. Una última gala en la que se han reunido diez de los participantes del reality con las sonadas ausencias de Sandra Pica, Edmundo Arrocet y Lucía Pariente y en la que los concursantes que estaban presentes han desvelado diez nuevos secretos sobre sus vidas que se añaden a los que ya dieron a conocer en el reality. Entre los más destacados estaba el de Canales Rivera, que confesó haber colaborado en un trasplante de corazón, o el de Cristina Porta, que aseguró que "sus pies son objeto de deseo".

Los Gemeliers fueron quienes rompieron el hielo con el primer secreto de la noche: "Nos hemos hospedado en la casa de un presidente europeo". Jesús y Daniel explicaron que estuvieron en la finca del presidente italiano Silvio Berlusconi porque durante una época trabajaron mucho en Italia y su mánager era Luna Berlusconi. Reconocieron que, aunque eran muy pequeños, recuerdan la experiencia con cariño. "Una madame muy cotizada me ofreció un trabajo", fue el segundo misterio oculto de Isabel Rábago, que no quiso dar más detalles al respecto.

Pero, sin duda, una de las revelaciones más impactantes de la noche fue la de Canales Rivera que confesó que había colaborado en un trasplante de corazón. El torero explicó que hace quince años sufrió dos cornadas en Ecuador que le obligaron a estar ingresado en un hospital durante una larga temporada y que fue entonces cuando se hizo amigo íntimo de un cirujano que le propuso ver en directo en una operación de corazón. Canales Rivera afirmó que había sido una experiencia muy impactante puesto que hubo un momento en el que el médico le puso el corazón del paciente en las manos. Cristina Porta también generó debate al asegurar: "Mis pies son objeto de deseo". Entre risas y negándose rotundamente a enseñarlos en el plató, la finalista de Secret Story afirmó que se ha encontrado fotos de sus pies en páginas de Internet y que le han ofrecido trabajo como modelo específicamente de esta zona del cuerpo.

Tras la confesión de Cristina, la temperatura del plató subió con tres de los secretos más picantes de la noche. Fiama confesó que "tiene fantasías con Tylor Lanister", uno de los protagonistas de Juego de Tronos; Sofía Cristo desveló que "ha hecho el amor en una moto en marcha" y Julen de la Guerra aseguró que había tenido un affaire con dos chicas que eran primas.

En contraposición, el momento más emotivo de la noche llegó a cargo de Chimo Bayo. El DJ reveló que "enterró a su madre y se fue a la discoteca". Lejos de lo que pudo parecer inicialmente, el músico terminó haciendo llorar a algunos de sus compañeros con su explicación: "Por contratos profesionales continué con mis actuaciones, haciendo el esfuerzo. Pero cuando acabé me puse a llorar y me sentí orgulloso de ser un profesional como me pedía ella", explicó entre lágrimas. Una noche que terminó con una confesión que dejó en shock a Carlos Sobera, la de Luis Rollán que aseguró haber sido confidente de la icónica actriz italiana Gina Llollbrigida: "Fue hace dos años. Hacía como 17 años que no concedía ninguna entrevista a medios españoles. Pero me recibió en Roma, en su casa y me contó de todo", desveló el colaborador.

