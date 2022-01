Hugh Jackman anuncia su positivo en covid y explica cómo afecta a su musical de Broadway

La nueva ola de coronavirus está batiendo récord de contagios a nivel mundial. Dentro del universo de Hollywood, el actor australiano Hugh Jackman ha sido el último en anunciar su positivo. Lo ha comunicado él mismo a través de un tranquilizador mensaje en el que ha asegurado que se encuentra bien y que la mayoría de lossíntomas que tiene son los típicos de un resfriado. Además, el protagonista de El gran showman ha aclarado que tras dar positivo ha cancelado todas las funciones que tenía previstas de The Music Man, su nuevo proyecto en Broadway, hasta el 1 de enero.

"Solo quería que escucharais por mí mismo que he dado positivo esta mañana por covid", comienza el vídeo que ha compartido Hugh Jackman, dirigido a sus seguidores y en el que aparece con mascarilla para explicar cómo se encuentra. El actor, de 53 años, ha matizado que la mayoría de sus síntomas son leves y que, aunque tiene "la voz tomada y un poco de secreción nasal", se encuentra más o menos bien.

Hugh Jackman está inmerso ahora mismo en el último musical que protagoniza, The Music Man, cuyo preestreno se celebró el pasado 20 de diciembre y que se ha visto obligado a cancelar tras contagiarse de coronavirus. Un espectáculo que ya había sufrido los efectos de la pandemia en Estados Unidos, con 40.000 casos confirmados en las últimas 24 horas, motivo por el que se cancelaron las funciones especiales del día de Navidad y del 26 de diciembre. De hecho, este no es el único show que se ha visto obligado a bajar el telón por motivos sanitarios y Jagged Little Pill, Thoughts of a Coloured Man, Ain't Too Proud y Waitress se han cancelado sin fecha prevista de regreso. Ante la duda, ha sido el propio actor quien ha confirmado que, como mínimo, su musical queda cancelado hasta el 1 de enero y que él no podrá formar parte del elenco hasta el 6 de enero, cuando termine su cuarentena en caso de que su test dé negativo. "Voy a hacer todo lo que pueda por mejorar lo antes posible. Tan pronto esté limpio, volveré a los escenarios", ha asegurado Jackman en el vídeo que concluye con la recomendación a sus fans de que cuiden su salud.

El intérprete que dio vida a Lobezno en la gran pantalla está vacunado y desde el comienzo de la pandemia ha utilizado sus perfiles para concienciar a sus fans sobre la importancia de confiar en la ciencia y de seguir las medidas sanitarias pertinentes. De hecho, su imagen mientras le estaban poniendo la vacuna se convirtió rápidamente en viral por algo en lo que se fijaron prácticamente todos sus seguidores: la evidente buena forma física en la que se encuentra Jackman. Tanto que hubo quienes bromearon con la posibilidad de que la aguja no pudiera atravesar sus músculos del brazo.

