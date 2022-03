Así eran y así son Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness 25 años después de su boda

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness forman uno de los matrimonios más admirados y estables de Hollywood. El popular Lobezno en la ficción y su esposa la también actriz, directora y productora de cine llevan nada más y nada menos que veinticinco años casados. Se conocieron en el plató de la serie australiana Correlli en 1995, su amor fue a primera vista, y desde entonces tienen mucho que celebrar. Han formado una preciosa familia junto a sus dos hijos adoptados -Oscar, de 20 años, y Ava, de 15-, y están tan enamorados como el primer día. Juntos celebran el 66 cumpleaños de Deborra, una madre y esposa admirable que ha recibido con emoción la romántica declaración de amor de su marido, con quien se lleva 13 años de diferencia, aunque para ellos la edad nunca ha resultado un impedimento para ser felices.

VER GALERÍA

"Es el cumpleaños de mi increíble esposa. ¡No estoy seguro de poder declarar un día festivo! Pero parece que deberíamos. Porque no conozco a nadie en este planeta que celebre cada momento de cada día como ella. Deb, eres todo para mí. Te amo. ¡Feliz cumpleaños!", le ha dedicado el protagonista de X-Men, El truco final , Los miserables y El gran showman. La reacción de muchos de sus 30 millones de followers no se ha hecho esperar. Naomi Watts, Natasha Bedingfield o Laura Dern felicitaban a la australiana en el día de su cumpleaños.

-Hugh Jackman: 'Fue muy doloroso descubrir que no podía tener hijos naturalmente'

-Un héroe también en la vida real: Hugh Jackman le salva la vida a su hijo

Entre las imágenes que acompañan estas líneas distan más de veinte años. Jackman, con el pelo más largo, además del atractivo y esa sonrisa arrebatadora, posaba en el año 2001 junto a su esposa en una imagen de juventud cuando protagonizó la primera película de X-Men y dio vida a Logan, un personaje que le ha acompañado el resto de su carrera. "Sin el apoyo de mi mujer, habría sido totalmente imposible llegar donde estoy. Lo creo firmemente", contaba en ¡HOLA! la estrella australiana que ante todo es marido y padre de dos hijos antes que estrella.

VER GALERÍA

Tan solo unos meses después de conocerse en la serie televisión Correlli en la que ambos trabajaban se dieron el 'sí, quiero' el 11 de abril de 1996 en St. John's en Melbourne. El artista recordó con gracia cómo fue ese primer acercamiento durante una entrevista en el programa de Ellen Degeneres y él pudo declararse a la que hoy es su esposa. "Todo el equipo estaba prendado de ella, y a mí me daba tanta vergüenza que estuve sin hablarla durante toda una semana. Cuando me di cuenta de que no nos hablábamos me dije a mí mismo: Esto es una tontería. Organicé una cena y la invité. Bueno, a ella y a otras 20 personas más. Cuando estábamos allí me dijo: '¿Qué te ocurre? ¿Te ha molestado algo? ¿Por qué ya no me hablas?'". Una situación muy incómoda ante la que el australiano acabó confesando lo que sentía por ella. "Mira, me gustas, pero ya lo superaré", le dijo Hugh, que por aquel entonces tenía pareja. Para su sorpresa, resultó que su amor era totalmente correspondido y la respuesta de Deborrah fue: 'Tú también me gustas".

-El dolor de Hugh Jackman tras la muerte de su padre, el hombre del que aprendió todo cuando su madre le abandonó

VER GALERÍA

El pasado mes de abril con motivo de su aniversario Hugh Jackman volvió a recordarle lo feliz que es de ser su esposo. "Estar casado contigo, Deb, es tan natural como respirar. Desde casi el momento en que nos conocimos supe que nuestro destino era estar juntos. En nuestros 25 años, nuestro amor solo se ha vuelto más profundo. La diversión, la emoción y la aventura son más estimulantes, el aprendizaje es aún mayor. Siempre estaré agradecido por compartir nuestro amor, nuestra vida y nuestra familia juntos. Acabamos de empezar. Deb, te amo con todo mi corazón". Junto a estas románticas palabras Hugh Jackman publicaba una fotos inéditas de su álbum de boda, donde vemos al actor jovencísimo sellar su amor con el gran amor de su vida.

-Hugh Jackman revela su dolorosa infancia, ¿qué hecho le marcó cuando tenía solo 8 años?

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.