Terelu Campos explica 'la razón de peso' por la que no han pasado la Nochebuena con Carmen Borrego La colaboradora cuenta el motivo por el que su hermana y ella no han podido juntarse esta vez como todos los años

Las Navidades en casa de las Campos ha sido muy diferente a lo esperado. En un principio, y a pesar de la tensión mantenida en estas últimas semanas, tanto Terelu como Carmen Borrego iban a pasar juntas la Nochebuena. Es más, la hija pequeña de María Teresa Campos aseguró ese mismo día que ya habían "hablado" y que había "un punto de partida" entre ellas, asegurando que esa noche iban "a cenar todos juntos como todos los años". Pero tal y como ha confirmado la madre de Alejandra Rubio, la familia de las Campos no ha pasado el 24 de diciembre en una sola casa: "No nos hemos reunido. Ha habido una razón de peso para no reunirnos", así lo ha contado Terelu en Viva la vida, programa presentado por Emma García.

VER GALERÍA

La divertida coreografía de Terelu Campos con las personas que le curan 'el alma herida'

Esa "razón de peso" que ha frustrado el intento de juntarse, y de la que ha hablado la hija mayor de María Teresa Campos, ha sido el coronavirus. Y es que, la colaboradora de televisión ha explicado que "Carmen Borrego tuvo un contacto estrecho con una persona por COVID-19", por lo que decidieron no juntarse por precaución. "Muchas familias no se han podido juntar cuando lo tenían previsto. Cuando alguien tiene contacto con algún positivo es de sentido común. Y en ese sentido, mi madre tiene 80 años y venía a mi casa y ellos habían tenido contacto. Tanto Alejandra, como Carlos y como yo nos hicimos la pureba el jueves por la noche y de ahí ya no nos movimos de casa. Estaba totalmente previsto que mi hermana y mi cuñado vinieran a mi casa", ha contado Terelu, añadiendo que el resultado de los tests fueron "negativos".

VER GALERÍA

Terelu Campos estalla contra Carmen Borrego tras las palabras sobre su hija: 'Estoy harta, muy harta'

La variante ómicron es la más contagiosa de la pandemia, aunque también la menos letal de todas las cepas que se han conocido hasta ahora. Aun así, el "sentido común" del que ha hablado Terelu ha hecho que la esperada reunión navideña con toda la familia se cancelase y pasasen la cena de Nochebuena en casas separadas. Por su parte, Alejandra Rubio ha confesado que, lo que había ocurrido, sería porque tendría que pasar, ya que su madre y su tía aún no habían mantenido esa conversación que ambas querían tener para solucionar los conflictos que hay entre ellas: "Para mí las cosas pasan en un momento porque tienen que pasar. Hay veces que no hay que juntarse en un momento y hay que esperar un poco más, hablar las cosas primero y esperar a Reyes", ha dicho la hija de Terelu, ante la atenta mirada de su madre, que no le ha gustado mucho lo que estaba escuchando.

VER GALERÍA

Alejandra Rubio agradece el apoyo incondicional de su madre Terelu Campos

Al ser preguntada por el conflicto con Carmen Borrego, ha sido la propia Terelu la que ha querido aclarar que ella no había hablado con su hermana "en ningún momento". Aunque sí que ha contado que ahora charlan con más asiduidad: "Hemos hablado de todo, de lo que íbamos a hacer estas Navidades, hemos hablado más de lo habitual estos últimos días, la situación sanitaria que tenemos... (...). Hemos quedado para hablar, pero se ha tenido que cancelar. Pero a día de hoy, no hemos hablado del conflicto que hay entre nosotras". "Yo sé que no han hablado en ningún momento, yo creo que lo primero que tienen que hacer ellas es hablar de lo que ha pasado antes de sentarse a cenar. Para ya poder tener una buena comida familiar, todas juntas y fenomenal", ha expresado Alejandra Rubio, corroborando las palabras de su madre y zanjando el tema de la familia.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.