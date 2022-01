La divertida coreografía de Terelu Campos con las personas que le curan 'el alma herida'

Loading the player...

Se acerca la Navidad y toca hacer balace del año que estamos a punto de dejar atrás, unos meses que para Terelu Campos no han sido fáciles. La realción con su única hermana, Carmen Borrego, ha cambiado a causa de las tensiones familiares, ha tenido que decir adiós a su íntima Mila Ximénez y más recientemente ha despedido a la actriz Verónica Forqué, con la que tenía una gran afinidad tras coincidir en la última edición de MasterChef Celebrity. Para sobrellevar esta situación cuenta con el apoyo inconcidional de su grupo de amigas, que según sus palabras, "me curan el alma herida". La presentadora mira hacia adelante con optimismo y positividad, una actitud a la que le ayuda vivir con sus íntimas momentos tan divertidos como el baile que han hecho durante el encuentro que sirve como antesala para las próximas fiestas. ¿Quieres ver la coreografía de Terelu y su grupo? Dale al play y no te lo pierdas.

