La colaboradora ya ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil Isabel Rábago denuncia que ha recibido amenazas: 'Temo por mi integridad física' La periodista, que vivió un episodio de ciberacoso hace más de un año, ha confesado que desde entonces no sale nunca sola a la calle por seguridad

Isabel Rábago está reviviendo una de las peores experiencias de su vida al volver a recibir mensajes en redes sociales llenos de amenazas y descalificaciones hacia su persona prácticamente a diario tras salir de Secret Story. Una pesadilla a la se enfrenta de nuevo, después de que hace un año y medio denunciara públicamente un caso de ciberacoso que le atemorizó y que terminó siendo resuelto el pasado mes de junio por vía legal. Un juicio que la periodista ganó y que terminó con el hombre considerado como "autor penalmente de un delito leve de amenazas". A día de hoy, la colaboradora de Viva la vida ha asegurado que ya ha denunciado los últimos ataques recibidos ante la Guardia Civil, puesto que los comentarios le han hecho "temer por su integridad física" y "hacer que tenga miedo" una vez más. Un testimonio en el que Isabel Rábago ha animado a que todo aquel que pase por algo parecido informe a las autoridades.

La colaboradora ha mostrado algunos de los mensajes que recibe, en los que se hace referencia al apelativo 'La Puñales', como se dirigió a ella Alba Carrillo hace algunas semanas tras la discusión que hubo entre ellas. Una serie de comentarios en los que el usuario repite amenazas como "que tenga cuidado cuando salga a la calle", así como que conoce dónde reside. "Yo solamente denuncio cuando temo por mi integridad física. En ese mensaje pone mucha insistencia en que tenga cuidado cuando salga de casa. Te pones en alerta, porque ya pensaba que había recuperado las riendas de mi vida", ha explicado Isabel Rábago en el plató de Viva la vida.

Isabel Rábago ha explicado que la única forma que tiene de sentirse realmente segura es salir siempre a la calle acompañada por familiares o amigos y que, aunque tiene miedo, piensa denunciar todas las amenazas que reciba. Además, la colaboradora ha contado que los cuerpos de seguridad le han dado algunas directrices sobre cómo actuar en estos casos que le han ayudado y tranquilizado: "La Guardia Civil hace su trabajo, todo está en sus manos. Confío mucho en ellos".

Aprovechando su intervención en Viva la vida, Isabel Rábago ha enviado una advertencia a quién sea que se encuentra detrás de los mensajes de odio que recibe, cuya identidad asegura que finalmente será descubierta y saldrá a la luz en un juicio: "Podemos gustar, no gustar. Podéis opinar, yo jamás coarto a nadie su libertad de expresión. Lo que no podemos es insultar, acosar, amedrentar, amenazar y coartar la libertad de las personas porque eso es un delito. Quien haya escrito esto, si era su intención hacerme daño y hacer que tenga miedo, lo has conseguido, pero nos veremos en un juzgado."

