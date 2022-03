Alba Carrillo aviva su enfrentamiento con Isabel Rábago: 'A partir de ahora te voy a llamar La Puñales'

Las discusiones entre Isabel Rábago y Lucía Pariente dentro de 'La casa de los secretos', provocaron que la amistad entre la periodista y la hija de su compañera de 'reality', Alba Carrillo, llegara a su fin. Ahora que Isabel ya ha sido expulsada. su enfrentamiento no solo no se ha solucionado, sino que se ha avivado aún más. La causa ha sido una columna que la comunicadora ha escrito en esdiario, en la que ha reflexionado sobre las personas que ya no están en su vida. Unas palabras que Alba Carrillo se ha tomado como un ataque directo hacia su persona y a las que ha respondido visiblemente molesta en Ya es mediodía, programa en el que ambas colaboradoran. "A partir de ahora te voy a llamar 'Isabel, La Puñales' que es lo que para mí es", ha afirmado rotundamente la hija de Lucía Pariente, que no le perdona a la que fuera su amiga haber tenido problemas con su madre.

"A esas personas las he sacado de un plumazo de mi vida y no volverán a entrar. Las injurias, tienen las patas muy cortas", comenzaba el texto escrito por Isabel Rábago que continuaba con una referencia supuestamente a una petición que hizo Alba Carrillo: "No sé si coincidiré con ellas en un plató, yo al menos no voy a pedir el no coincidir, como al parecer algunas sí han solicitado. Mi profesionalidad está muy por encima de los caprichos personales y yo nunca he jugado con el trabajo de nadie. Pero no volverán a estar en mi vida, jamás."

Alba Carrillo ha estallado por completo. Mirando fijamente a la cámara y dedicándole sus palabras a Isabel Rábago, a la que ahora ha apodado como 'La Puñales', la colaboradora ha dicho que no tiene "ni educación, ni respeto". Además, le ha insistido en que si en alguna ocasión quiere hablar sobre ella lo haga mencionándola directamente, ya que, en caso de que no sea así, ha asegurado que tendrán que resolver sus problemas por vía judicial. Lejos de quedarse ahí y como un último ataque personal, Alba Carrillo finalizaba su discurso totalmente enfurecida: "En lugar de escribir columnas rescribe tu libro que es infumable y no toques ni a mi madre porque a mí me duele mucho. No vengas con puñales porque yo voy a mordiscos."

Isabel Rábago responde al ataque de Alba Carrillo

Poco después, Isabel Rábago respondía a su excompañera y amiga en Ya son las ocho. "Quiero dejar clara una cosa, si yo siguiera siendo amiga de Alba, esta columna estaría escrita de la misma manera. No sé por qué se da por aludida. Alba yo no voy a utilizar una columna para hablar de ti, ni un plató de televisión", ha explicado la periodista, que no ha querido revelar quién es el destinatario de sus palabras pero ha matizado que Alba no lo es.

Además, la exconcursante de Secret Story ha expresado que entiende que Alba Carrillo esté enfadada, aunque "no comparte las razones" y en una actitud más conciliadora ha dicho que "cree que las dos necesitan darse un tiempo" y que no es necesario llevar a cabo ninguna acción legal porque "no utilizaría una columna para hablar de ella sin dar su nombre", ha concluido Isabel Rábago.

