El revelador gesto de Jesulín de Ubrique tras publicar ¡HOLA! que será papá de nuevo

María José Campanario y Jesulín de Ubrique van a ser padres de nuevo, una noticia que publica en exclusiva la revista ¡HOLA! de esta semana y que tiene a la pareja encantada. Tal y como ellos mismos confiesan la llegada de este bebé les ha cogido por sorpresa, aunque no por ello están menos felices. Es precisamente esta alegría en mayúsculas la que se refleja en el rostro de Jesús, a quien se ha visto abandonando su casa en coche. En las primeras imágenes que se han captado del diestro, se le puede ver haciendo además un gesto que refleja a la perfección el excelente momento personal que atraviesa. Aunque no se ha detenido a hacer declaraciones, ha levantado el pulgar de la mano, lo que es una clara indicación de que todo marcha bien.

“A ver, que uno sabe lo que hace y lo que puede pasar, pero, sí, ha sido una gran y maravillosa sorpresa. Quien me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre con mi Andrea de 22; mi Julia de 18, y mi chico de 14... y yo con 48 que cumplo el próximo 9 de enero. Ozú para eso no te prepara nadie...” asegura Jesús en ¡HOLA! con esa gracia que le caracteriza. La pareja explica que sus hijos se han tomado la noticia estupendamente y que están tan emocionados que incluso Julia no pudo evitar echarse a llorar, sin poder contenter sus sentimientos.

Es precisamente con ella con quien se pudo ver a María José Campanario hace cosa de un mes en Madrid. La odontóloga viaja con frecuencia a la capital, donde estudia su hija mayor, para pasar algo de tiempo con ella. Se las pudo ver entonces (lo mismo hicieron en octubre durante otra visita) recorriendo las calles de la capital con ropa cómoda e informal. En esta última ocasión, en la que estuvieron acompañadas por el futbolista Álex Balboa, no se intuía el estado de la odontóloga, que acaba de cumplir los tres meses de gestación.

Tras conocerse esta noticia se ha podido recoger la reacción de Belén Esteban, madre de Andrea, hija mayor del torero. La colaboradora de Sálvame ha transmitido su enhorabuena a la pareja, sin querer referirse a su hija. “Un hijo es una alegría para cualquier familia” aseguró Belén a las puertas de su casa. También Beatriz Trapote, mujer de Víctor Janeiro, hermano de Jesús, aseguró que está toda la familia muy contenta. "Yo encantada y cuantos más primos mejor, siempre he dicho que me encantan las familias grandes y es una noticia muy bonita" dijo. El nacimiento del bebé es un excelente regalo de aniversario para Jesús y María José que el próximo 2022 celebran sus 20 años de casados.

