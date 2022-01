Se las ha comparado además con Destiny's Child Little Mix, la banda que cogió el relevo del 'girl power' de las Spice Girls, se separa Jade Thirlwall, Perrie Edwards y Leigh-Anne Pinnock se toman un respiro tras una década para emprender nuevos proyectos, aunque no descartan unirse de nuevo en el futuro

Otro de los grupos icónicos del pop británico echa el cierre a su andadura común. Little Mix se tomará un respiro y sus integrantes emprenderán caminos en solitario en 2022, cuando finalice el tour Confetti en el que están inmersas (en torno al mes de mayo). “Sentimos que es el momento perfecto para darnos un respiro y así poder recuperar energía y trabajar en otros proyectos” señalaba la banda en un mensaje en sus perfiles sociales. La desgarradora noticia para los fans de la banda llegaba tras algunos rumores y solo unos meses después de que dos de sus integrantes, Perrie Edwards y Leigh-Anne Pinnock, fueran madres (sus bebés nacieron en verano de 2021).

Señalaron que han sido 10 años de carrera maravillosos y dejaron la puerta abierta a un regreso en el futuro. “No nos separamos, Little Mix está aquí para quedarse. Tenemos planes para hacer más música, giras y actuaciones en el futuro. Tenemos muchos recuerdos increíbles con vosotros y estamos ansiosas por crear más”. Lanzan además un mensaje en el que manifiestan la gran unión que tienen. “Somos hermanas y siempre estaremos las unas para las otras y en las vuestras”. Los fans se han confesado muy tristes por el anuncio.

Little Mix recogió el testigo del girl power que en los noventa representaron las Spice girls, aunque su estilo se ha descrito como una mezcla del de las chicas picantes y las Destiny’s child. Inicialmente eran cuatro las artistas que componían el grupo. Jesy Nelson, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinncok y Jade Thirlwall tenían entre 19 y 21 años cuando ganaron el concurso Factor X, en su edición de 2011 (precisamente el mismo espacio que vio nacer a One Direction). Después de años de éxitos, Jesy Nelson abandonó la banda a finales de 2020 tras asegurar que lidiaba con problemas de salud mental.

Han hecho historia

En sus seis álbumes de estudio firman temas como Kiss My, Touch y Woman Like Me, que han sido muy aplaudidos por su mensaje de apoyo a la mujer. Sin embargo sus shows no han estado exentos de alguna que otra polémica por sus atrevidos atuendos en determinadas circunstancias (por ejemplo el concierto en memoria de las víctimas del atentado en Manchester en 2017) o el tema en solitario que lanzó Nelson, de 30 años, tras dejar el grupo. Entre los logros de Little Mix se cuentan que fue el primer grupo femenino en permanecer durante 100 semanas consecutivas en el Top 10 de Official Singles Chart con su tema Heartbreak Anthem (en colaboración con Galantis y David Guetta); en los premios BRIT 2021 ganaron el galardón al mejor grupo británico (fue la primera vez en la historia de la cita que un grupo femenino se imponía en dicha categoría) y tienen además cinco premios Global, seis MTV Europe Music Awards, un Nickleodeon Kids’ Choice y dos premios Teen Choice.

Este año ha sido especial para la banda porque dos de sus componentes fueron madres. Perrie Edwards, de 28 años y que salió en el pasado con el excomponente de One Direction Zayn Malik, tuvo su bebé el 21 de julio, fruto de su relación con el jugador de fútbol Alex Oxlade-Chamberlain con quien sale desde 2016. El mismo año comenzó la relación de su compañera Leigh-Anne Pinnock, de 30 años, con el también deportista Andre Gray. La pareja dio la bienvenida a sus mellizos el 16 de agosto. “Pedimos un milagro y nos dieron dos... Nuestros cachorros están aquí", escribió emocionada. Jade Thirlwall, de 28 años, ha sido todo un apoyo para sus compañeras y seguro que las ayudará con los pequeños con quienes podrá jugar hasta que ella misma se anime a ser madre con su pareja, el también cantante Jordan Stephens con quien sale desde hace algo más de un año.

