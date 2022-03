Paula Echevarría disfruta de un plan muy madrileño con Daniella La actriz no puede estar más orgullosa de su hija, que se ha convertido en una hermana mayor increíble y es la mejor niñera del pequeño Miguel

Paula Echevarría ha disfrutado de un fin de semana muy madrileño. La actriz, de 44 años, estuvo en el Rastro y como una turista más se hizo una foto en una de las tiendas más pintorescas del lugar. Rodeada de espejos, la inolvidable Ana Rivera de Velvet desafío al frío de la capital con un look muy cómodo y favorecedor. Combinó un abrigo de paño con unos originales vaqueros y unas zapatillas de plataforma. La intérprete paseó por este barrio tan castizo con su familia y protagonizó un bonito 'selfie' junto a Daniella, que ya tiene 13 años. Por la tarde, madre e hija se fueron al cine y compartieron otra imagen en la que aparecían de lo más divertidas y con un bol de palomitas cada una.

Según ha contado Paula, Daniella, nacida durante su matrimonio con David Bustamante, tiene "una sensibilidad y empatía digna de admirar". También "tiene carácter, sabe lo que quiere, o al menos lo que no quiere, es peleona, luchadora y siempre busca su propia aprobación por encima de la de los demás. A veces eso me saca de quicio, como toda madre cuando se intenta educar, pero estoy tan orgullosa de que sea así. Espero que siga haciéndose escuchar siempre. ¡La amo y la admiro!".

Además, Daniella se ha convertido en una hermana mayor increíble y es la mejor niñera del pequeño Miguel, que ya tiene siete meses. "El niño, donde más feliz es, es en brazos de su hermana. La mira de una forma que no me mira a mi a sí ni de lejos", comentó Paula al hablar del gran vínculo que existe entre sus dos hijos.

David Bustamante, por su parte, también está muy orgulloso de su hija. "El nacimiento de mi hija fue el mejor día de mi vida. Fui la primera persona que la vio. Corté el cordón umbilical y fue la experiencia más bonita, romántica y apasionante que he tenido. Ser padre es lo más 'heavy' del mundo", recordó en ¡HOLA!. "Daniella es muy confiada y en eso se parece a mí. Está sacando muy buenas notas, es muy obediente, se porta muy bien. Paula y yo tenemos mucha suerte", añadió.

El finalista de MasterChef Celebrity, que comparte su vida con la bailarina Yana Olina, no tiene intención de aumentar la familia por ahora. "¡Qué necesidad! Déjalo, todo a su debido tiempo. Nada, relajación. Todo a su tiempo, estoy muy bien", dijo entre risas durante la presentación de Ghost, el musical. Sin embargo, no descarta darle un hermanito o hermanita a Daniella más adelante. "¿Cómo lo voy a descartar? ¡Claro que no! Ser padre es maravilloso", aseguró.

