Paula Echevarría, relajada y feliz porque tiene en casa a la mejor niñera para su hijo

Paula Echevarría ha reaparecido después de haber sido mamá el pasado mes de abril. La protagonista de Velvet quiso tomarse un tiempo para cuidar de su hijo, Miguel, que ya ha cumplido siete meses, y ha decidido ir retomando poco a poco sus compromisos profesionales. Anoche la actriz asturiana, espectacular y con la sonrisa que siempre le acompaña, asistió a una entrega de premios y contó lo feliz que está con su bebé y lo bien que le cuida su hemana mayor. Daniella, la hija que tiene junto a David Bustamante, es la mejor niñera del pequeño Miguel.

La intérprete de Ola de crímenes explicaba lo feliz y tranquila que se quedaba dejando al pequeño con su hermana: "Se ha quedado con su hermana y la estampa ha sido maravillosa. Daniella me dijo: 'Mamá, no te preocupes que yo lo cuido él'. Donde más feliz es, es en brazos de su hermana porque te digo que la mira de una forma que no me mira a mi a sí ni de lejos", comentó orgullosa del gran vínculo que existe entre sus dos hijos durante una entrevista a Europa Press. La hija de Paula y David cumplió trece años el pasado 17 de agosto y su madre la felicitaba con estas cariñosas palabras: "Mi niña, mi amor, mi vida… Gracias por hacerme fácil lo difícil, por cuidarme como lo has hecho siempre… Tienes una sensibilidad y una empatía hacia los demás dignas de admirar. ¡Estoy muy orgullosa de ti, cariño! Felices trece. Disfruta de la vida y que yo lo vea siempre. Te quiero más que a mi vida".

En su reaparición Paula Echevarría deleitó a los presentes con un impresionante vestido en blanco y negro de corte imperio y con una abertura lateral y amplio escote de Michael Costello, sandalias de Roger Vivier y joyas de Tous. A su llegada a la ceremonia habló del excelente momento que vive junto a su pareja, Miguel Torres, del que habló maravillas como padre. "Es padrazo, padrazo. A veces digo yo, ¿seguro que es el primero?", se pregunta entre risas. Al ser padre primerizo reconoce que "al principio tuvo que darle algún que otro consejo", sin embargo "ahora ya no. Un niño cuando ya tiene siete meses ya va solo casi y ya te has acostumbrado y le has perdido el miedo", comentaba. El próximo mes de diciembre ella y Miguel cumplirán cuatro años de relación y ambos disfrutan de una etapa muy dulce tras haber formado su familia.

La intérprete de títulos como Gran Reserva, Los nuestros o El comisario se mostró muy contenta de regresar a las entregas de premios: "Ves a mucha gente que conoces y que no ves a menudo. Te da la oportunidad de encontrarte con compañeros y siempre se pasa bien". Del mismo modo aseguró que no le cuesta dejar al pequeño Miki -como ella le llama cariñosamente- durante unas horas, ya que aprovecha todo el día para disfrutar y estar con él.

En el último año, la vida de Paula ha dado un giro de 180 grados y ella está disfrutando plenamente de este momento. A pesar de haber retomado algunos de sus compromisos publicitarios y continuar al frente de su línea de ropa, Space Flamingo, que lanzó en diciembre de 2019, aún no ha vuelto a los sets de rodaje: "Hay proyectos que han llegado para este otoño y otros a partir de enero y, sinceramente, por muchas ganas que tenga de rodar (que las tengo), quiero disfrutar mucho de este momento, así que los de enero cobran más fuerza", nos decía, en junio, en ¡HOLA! Fashion.

