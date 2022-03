Anna Favella, la actriz que da vida a la madre de Luis Miguel en la serie: 'No sabía sobre el lado más trágico y oscuro de su vida'

De origen romano, la actriz Anna Favella, de 38 años, se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la serie biográfica de Luis Miguel. Tanto, que volvió en la tercera temporada por petición popular. Durante los casi cuatro años que ha durado la producción protagonizada por Diego Boneta, la intérprete ha dado vida a Macela Basteri, madre del cantante y, hasta ahora, una de las personas más desconocidas y misteriosas de su biografía. Un reto interpretativo para Anna Favella, más allá de tener que rodar en una lengua diferente a la suya como es el castellano, sino por dar vida a un personaje real, con una historia trágica a sus espaldas. Sin embargo, aunque la serie de Netflix ha catapultado la popularidad de la actriz, Anna Favella cuenta con una larga trayectoria a sus espaldas tanto en televisión como en teatro, además de contar con su propia compañía.

Tu personaje es uno de los que más peso tiene sobre la trama, ¿qué ha supuesto para tu carrera interpretar el papel de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel?

Marcela ha resultado ser uno de los personajes más queridos y fundamentales de la serie y debo decir que el feedback que he recibido ha sido muy bueno, tanto de los críticos como de los espectadores. Además, este papel me ha dado la oportunidad de crecer como actriz y que se me reconozca en otros países fuera de Italia, como España, Estados Unidos, América Central y América Latina.

Efectivamente, para muchos fans, tu personaje es uno de los mejores. ¿Sentiste mucha responsabilidad ante este reto?

Sentí cierta responsabilidad, sobre todo cuando rodamos la tercera temporada. Sentí el peso del éxito de la primera, en la que Marcela despertó gran interés. Había una necesidad fundamental de dar vida a un personaje que era muy importante para el cantante. Durante el rodaje de la última temporada fui más consciente de que el personaje de Marcela ya era apreciado por el público y por eso, por un lado, también trabajé más a la relajada... ¡Fue como volver a una segunda familia! La tarea más importante para mí era dar vida a la relación única entre una madre y un hijo y reconstruir así el vínculo especial y tierno entre Marcela y Micky.

¿Conocías la vida de Marcela antes de embarcarte en este proyecto?

No, no sabía que Marcela había tenido una vida caracterizada por varios traumas, incluido el hecho de que se crió en un orfanato porque sus padres le abandonaron cuando era pequeña o la depresión postparto que sufrió… No sabía sobre el lado más trágico y oscuro de su vida hasta que leí el guion. Ahí entendí por qué la producción quería contar el pasado de Marcela. Ella es un personaje fundamental para contar la historia de Luis Miguel.

¿Qué has aprendido a nivel personal de tu personaje?

A no dar por sentado la independencia y redención de las mujeres. La serie relata la realidad de los años 80 en México, pero desgraciadamente aún hoy, en 2021, no podemos permitirnos dar por sentados los derechos humanos. En muchos países todavía es difícil pensar en las mujeres como seres humanos libres con la posibilidad de decidir su propia vida. Conocer la historia de Marcela me hizo ver que sigue siendo muy necesario concienciar sobre el problema generalizado de la desaparición de muchas mujeres y seres humanos en México. En este sentido, en el pasado también participé activamente en las campañas promovidas por "Ni una menos", el Movimiento contra el Feminicidio y la Violencia hacia las Mujeres nacido en Argentina en 2015.

¿Cuál es la escena que más te ha marcado de la serie?

La que más me impactó es cuando Micky canta en la boda de la hija del presidente. También, cuando Luis Miguel es adolescente y le canta a su madre la canción Marcela, escrita por Luis Rey (padre de Luis Miguel). También, por supuesto, todas las escenas que llevan a Marcela a la depresión y a la complicada relación con Luis Rey.

Además de Marcela, ¿quién es tu preferido de Luis Miguel: la serie?

¡Sin duda, Luis Miguel! Su personaje me llamó la atención porque tenía que relacionarme con diferentes actores que interpretaban al mismo personaje. Era interesante ver cómo cada actor era diferente en su interpretación de Micky, que crece y cambia en la serie: de niño prodigio a adolescente de crecimiento rápido y a hombre marcado por las experiencias del pasado.

¿Cómo fue para ti trabajar en castellano?

Aprendí castellano en un trabajo que tuve en Argentina. Cuando estaba haciendo el casting para Luis Miguel, descubrí que Marcela había vivido en ese mismo país y tomé esa coincidencia como una señal, sintiéndome de inmediato muy conectada con el personaje. He trabajado mucho para expandir mi conocimiento del lenguaje y ampliar mi vocabulario con términos típicos del México de los 80.

¿Cómo te has sentido al despedirte del personaje de Marcela y de la serie?

Todo empezó en 2017 y duró más de 4 años, mientras tanto, trabajé en otros proyectos paralelos. Ha sido una experiencia que ha marcado mucho mi vida, me ha permitido conocer otros países, amar profundamente México y crear un fuerte vínculo con ese país. El final de la serie fue emocionalmente fuerte para mí porque significa despedirme del maravilloso equipo con el que trabajé, que es como una familia.

¿Qué próximos proyectos tienes tras Luis Miguel: la serie?

Pronto se estrenará la serie de comedia italiana de Netflix Incastrati, mientras que Sky Deutchland estrenará la serie dramática Paradiso, basada en la novela Funeral para un perro. También estaré presente en la ficción Giustizia per tutti en Canale 5 con Raul Bova.

Háblanos sobre cómo fueron tus comienzos en el mundo de la interpretación.

Empecé cuando era joven y estaba en el instituto, con una compañía escolar. Desde ese momento no paré nunca, hasta que fundé mi propia compañía durante mis años en la universidad: Compagnia del Teatro dell'Orologio. Después del teatro me dediqué a la televisión y al cine y aquí estoy.

Si no hubieras sido actriz, ¿qué estarías haciendo ahora?

Me resulta difícil pensar en una alternativa porque siempre he sido actriz y eso es lo que siempre he querido hacer, sin asumir un plan B. Si tuviera que imaginarme en un universo paralelo, seguiría haciendo algo relacionado con el mundo del espectáculo o el arte, pero también algún trabajo que te dé la oportunidad de viajar y descubrir otras culturas.

Además de actriz, eres una gran activista por el medio ambiente. ¿Cuál es el mensaje más importante que te gustaría transmitir respecto a este tema?

Para responder a esta pregunta me gustaría citar a Robert Swan, que dice: "La mayor amenaza para nuestro planeta es la creencia de que otro lo salvará". Esta frase es la síntesis exacta del mensaje más importante que me gustaría lanzar: todo el mundo puede hacer algo que puede tener un efecto dominó, cada uno de nosotros con una pequeña acción puede marcar la diferencia sin esperar a que la siguiente persona actúe por nosotros.

