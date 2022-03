¿Quién dijo crisis? Miguel Bernardeau zanja los rumores celebrando el último éxito de Aitana

¿Han roto? ¿Están atravesando una crisis? Los fans de Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau llevan varios días revolucionados al saber que su relación podría estar tambaleándose. Los motivos que les han llevado a pensar eso son muy concretos, principalmente que el actor de Élite no le haya mostrado su apoyo públicamente después de todos los premios que ha recibido durante estas últimas semanas y también el hecho de que la cantante no le haya mencionado en sus discursos de agradecimiento. Sin embargo, los que siguen su historia de amor desde el principio saben que siempre se han mostrado muy discretos y que prefieren mantener su relación alejada de los focos.

- Aitana estrena 'Berlín', inspirada en una crisis con Miguel Bernardeau que nunca existió

VER GALERÍA

Tras ver todo lo que se ha publicado, la artista catalana quiso dar por zanjado el tema con este mensaje: "¡¡¡Podéis dejar de decir tonterías por favor, muchas gracias!!! jajajajaajaa heavy". Un tuit que, sin duda, ha llamado la atención entre sus seguidores ya que no es habitual que Aitana se pronuncie sobre estos temas. Sin embargo, quiso decir 'basta' para que no se siga hablando de ruptura con su novio. Por su parte, Miguel también ha demostrado la admiración que siente por su chica celebrando su último éxito.

- La nueva ambición profesional de Aitana: quiere formarse como actriz

La que fuera concursante de Operación Triunfo 2017 ha logrado número uno en Spotify en España, México y también en Ecuador con el pegadizo remix de Mon Amour, en el que ha colaborado con Zzoilo, y se ha mostrado así de emocionada: "Bueno…. @zzoilo_ "Somos increíbles". Eres increíble, felicidades amigo. Esto es una locura preciosa. Gracias México, espero veros pronto". Al verlo, Miguel ha dicho: "¡¡Qué pasada!!", junto a un corazón de color rojo. La reacción de sus fans no se ha hecho esperar y han comentado: "¡Menos mal!", "Me mueroooo", "Para callar bocas", "Sois los mejores", "Ayyyy qué bonitos son"...

VER GALERÍA

- Aitana se derrumba y explica, entre lágrimas, el motivo por el que tiene que cancelar varios conciertos

Días complicados

A pesar de que no deja de encadenar éxito tras éxito, para Aitana también han sido semanas complicadas. A finales del pasado mes de septiembre, la cantante publicó un vídeo en el que lloraba desconsoladamente al contar que le habían recomendado reposo y que no podía cantar, pero pasados unos días, la artista volvió a subirse al escenario para actuar en la gala de Los40 y de los premios Ondas. Sin embargo, ahora parece que su voz vuelve a necesitar un descanso. "Ya sabéis que sufro mucho de amigdalitis y, bueno, he apurado hasta el último momento a ver si mejoraba y hoy ya me he ido directamente al médico de nuevo", comienza diciendo en un texto que ha publicado en sus redes. "Hemos decidido que lo mejor y para llegar en perfectas condiciones a los conciertos del fin de semana (que os prometo que estaré ya al 100%), es aplazar el showcase con @los40spain. Pronto os diremos nueva fecha. Muchas gracias y perdonadme. Insisto en deciros que me voy a recuperar super rápido y que este finde lo vamos a dar todo", concluye.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.