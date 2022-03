Sonsoles Ónega desvela con qué estrella de cine estudió en la universidad

Loading the player...

Sonsoles Ónega acaba de compartir con la audiencia de su programa Ya es mediodía, en Telecinco, una sorprendente revelación que muy pocos conocían de ella. La presentadora de Mediaset ha contado que qué conocida actriz internacional estudió en la misma clase de la universidad en la que estaba matriculada en Madrid. Su confesión ha causado tanto revuelo que uno de sus colaboradores, Miguel Ángel Nicolás, le ha pedido que volviera a contarlo en el programa que presenta horas más tarde y en la misma cadena, Ya son las 8. La periodista madrileña no solo ha desvelado el nombre de la estrella de cine con quien se sentaba en las aulas, si no que además ha recordado cómo era su comportamiento y qué recuerdo guarda de ella. ¿Quieres saber de quién se trata? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

