Paula Echevarría hace balance del 2020 con la ilusión de su próxima maternidad

Paula Echevarría tiene muchas cosas que agradecer en este año tan complicado. La actriz ha aprovechado este último día del 2020 para resumir, con imágenes y palabras cómo han sido estos meses y las lecciones que ha sacado. Por supuesto se ha referido a la que ha sido, sin ninguna duda, la noticia que ha cambiado su vida: la llegada de su segundo hijo, el primero junto al futbolista Miguel Torres. “Adiós 2020... un año que nunca vamos a olvidar, nos lo has puesto difícil de narices, a unos más que a otros, claro está. Pero yo siempre, de todo en la vida, me quiero quedar con la parte positiva y, empezando porque a ninguno en la familia nos ha faltado salud, no me puedo quejar...” comienza, recordando a todas aquellas personas que han sufrido.

Paula Echevarría muestra su 'curva de la felicidad' con una foto que ha enamorado a Miguel Torres

La preciosa postal navideña de Paula Echevarría desde su tierra natal, Asturias

VER GALERÍA

PINCHA EN LA IMAGEN PARA VER LA GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS

Junto al collage de imágenes personales con familia, amigos, su pareja y su hija, va destacando aquellos momentos que la han marcado. “No sé si sería intuición o casualidad pero antes de que nos cerraras todas las puertas me dio tiempo a viajar. He podido pasar momentos maravillosos con mi familia a pesar de todos los meses de distancia. Me he reído y he disfrutado con mis amigos día tras día ¡aunque fuera en la pantalla de un ordenador! Me he enamorado de la misma persona todos y cada uno de los días del año y eso, es una suerte. He pasado con mi ‘pequeña’ todo ese tiempo de ocio que tantas veces anhelamos pasar y ¡hemos aprendido tanto la una de la otra!” continúa.

VER GALERÍA

Pone el broche de oro a estos pensamientos con la gran alegría que supone su segunda maternidad y agradeciendo todo el cariño que ha recibido de sus seguidores. “Y, como colofón, nos has traído una ilusión que hace que esperemos al 2021 con los brazos abiertos y llenos de amor. Gracias a todos vosotros porque también me habéis acompañado día a día ... por todas las palabras y muestras de cariño y amor que recibo por vuestra parte, gracias de corazón”. Entre las fotografías que ha sacado de su álbum personal no faltan las capturas de sus videollamadas con los amigos, el encuentro con la familia tras la cuarentena, esos ratos y bromas con su hija Daniella, y por supuesto aquellas que resumen su amor por Miguel y muestran las primeras semanas de embarazo.

VER GALERÍA

Una ilusión por lo que está por venir que ha contagiado en estas fiestas compartiendo cómo avanza su “tripita” y los tranquilos días que está pasando en su tierra asturiana. Paula y Miguel se conocían desde hacía muchos años e incluso trabajaron juntos en 2010 en el videoclip del tema A contracorriente, de Bustamante, aunque la chispa entre ellos surgió cuando se reencontraron a finales de 2017 en el cumpleaños de una de las mejores amigas de la asturiana, Alicia Hernández. Tres años después, la pareja se prepara para comenzar una nueva etapa en 2021 con la llegada de su primer hijo en común, un niño al que llamarán Miguel.

Loading the player...

¿Dieta... qué es eso?', Paula Echevarría no se resiste a la tentación y sucumbe a su antojo favorito

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.