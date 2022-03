¡Comienza la cuenta atrás! Sandra Gago muestra orgullosa la recta final de su embarazo

Ya no queda nada. El pequeño Darío está a punto de venir al mundo y sus futuros papás, Sandra Gago y Feliciano López, le esperan con ilusión e impaciencia. Lo tienen todo listo para su llegada y solo resta ser paciente hasta que ese ansiado e inolvidable momento se produzca. Mientras eso sucede, la modelo está disfrutando de la recta final de su embarazo con la tranquilidad que requieren estos instantes y presumiendo de su tripitade embarazada. De hecho, hace apenas unas horas ha querido tranquilizar a sus seguidores compartiendo una preciosa instantánea en blanco y negro.

No cabe duda: "por aquí seguimos", ha escrito, dejando claro que Darío aún no ha nacido y que ella continúa con sus rutinas, entre ellas el deporte. Y es que Sandra Gago es toda una 'fit mom' y no ha descuidado en ningún momento el ejercicio, eso sí, adaptado a sus actuales circunstancias. En no pocas ocasiones ha mostrado cómo es la tabla que realiza y en la que no falta la pelota de pilates, las mancuernas o las gomas elásticas.

Antes de nacer, Darío ya ha revolucionado la casa de Feliciano López y su mujer. Se ha convertido en el protagonista de su Navidad y ya cuenta, como no podía ser de otro modo, con una habitación completamente personalizada plagada de cuadros de animales por las paredes y presidida por una preciosa cunita con dosel. Los colores neutros son los protagonistas, sobre todo el gris. Todo está, pues, preparado para el nacimiento, que se prevé para dentro de unos días, principios del mes de enero de 2021 para ser más exactos.

El matrimonio también ha aprovechado las últimas semanas antes de dar la bienvenida al nuevo miembro para realizar el habitual viaje previo o baby moon. Así, el tenista y la modelo decidieron regresar al lugar donde se casaron hace un año y se escaparon a Marbella para cargar pilas y disfrutar del mar y del sol. Aquí Feliciano López también pudo entrenar, pues es el destino favorito de los tenistas para realizar la pretemporada de cara a los torneos que disputen posteriormente en las pistas. Anteriormente, estuvieron en París.

