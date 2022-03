El protagonista de la Navidad en casa de Sandra Gago y Feliciano López tiene un nombre: ¡Darío!

Sandra Gago y Feliciano López se preparan para vivir una Navidad muy especial. La llegada de su primer hijo está prevista para principios de enero y la ilusión se apodera de ellos en estas fechas de preparativos. Tanto es así que, aunque aún no haya nacido, su bebé ya es el protagonista absoluto de las fiestas. Hace apenas unas semanas conocíamos que el pequeño se llamará Darío y, desde entonces, este nombre no ha dejado de estar presente en su día a día, como cuando el tenista mostró una pelota de golf con el nombre de su hijo serigrafiado. Ahora, tras poner el árbol de Navidad como manda la tradición, no podía faltar un nuevo homenaje al pequeño en la decoración.

El bonito guiño de Feliciano López a su bebé antes de ser papá

La futura mamá ha compartido con sus seguidores el bonito detalle de su árbol: una bola azul con el nombre de Darío bordado a punto de cruz bajo un precioso osito. Feliz en la recta final de su embarazo, Sandra ha dibujado un corazón sobre la imagen. "Sin duda están siendo los meses más especiales de mi vida y más en esta recta final", reflexionaba recientemente la modelo, que siempre soñó con la maternidad. "¡Estamos inmensamente ilusionados y felices! Siempre he sido muy muy niñera y siempre me he imaginado con un bebé en brazos. Ser madre es mi mayor ilusión en la vida, siempre lo ha sido, desde muy niña", contaba en un excepcional reportaje de la revista ¡HOLA!.

También en las páginas de la revista, podrás encontrar en el número de esta semana la escapada de la pareja a Marbella, un lugar muy significativo para ellos ya que es donde se dieron el 'sí quiero' hace poco más de un año el mismo día del cumpleaños de Feliciano. Pero su viaje, además de al atractivo del buen clima marbellí, se debe a motivos profesionales, puesto que la ciudad malagueña se ha convertido en el destino favorito de los tenistas para realizar allí la pretemporada. Las pistas del Club de Tenis Puente Romano son, desde hace tiempo, el campo de entrenamiento por el que pasan también Novak Djokovic, Alejandro Davidovich o Paula Badosa. De hecho, la española, a la que supervisa Conchita Martínez, estuvo jugando un partido con Feliciano. Sandra Gago no se perdió este duelo desde las gradas.

Sandra, que este año ha comenzado una nueva andadura profesional como wedding planner, acompaña siempre que puede a su marido en los partidos que juega en diferentes puntos del mapa y, cuando regrese al circuito de tenis en 2021, podría tener como talismán también a su niño. Ella misma nos contaba que se irán organizando sobre la marcha, pero que su deseo y el de Feliciano es que su hijo se acostumbre a su ritmo de vida y viaje siempre con ellos. Una ajetreada rutina que ya siguen los familiares de otros deportistas como Fernando Verdasco, quien es además uno de los mejores amigos de Feliciano. Curiosamente, Darío se llevará solo unos días con el nieto pequeño de Isabel Preysler, así que podrán crecer muy cerca y compartir juegos.

