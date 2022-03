Blanca Romero y Rafael Amargo, unidos y satisfechos tras el debut de la asturiana en 'Yerma'

Se confesó muy satisfecha por su debut, igual que el creador de la obra. Blanca Romero se subió al escenario del Teatro La Latina de Madrid para interpretar uno de los personajes de la obra Yerma, creada por Rafael Amargo. “Se salvó, ensayando un día, demasiado para lo que podría haber salido” comentó la actriz al finalizar la función. Repitió además que su ausencia del espectáculo había estado motivada por un problema de agenda. “Por fechas, si mañana tengo que marchar otra vez. Si pudiera volver a venir genial, pero no lo sé tampoco” explicó. El estreno de la asturiana se hizo esperar y fue muy comentado pues apenas unos días antes de que la obra subiera el telón, el bailaor fue detenido por un presunto delito de tráfico de droga y pertenencia a organización criminal, un caso que atrajo una gran atención mediática. Poco después se sabía que Blanca no estaría en dicho estreno y se especuló con sus motivaciones.

A esto se refirió precisamente Rafael Amargo a su salida del teatro. “Tanto como se había dicho ya veis que no pasa nada, ella está aquí trabajando”. El bailaor se confesó disgustado por todo lo que se dijo en su momento. “Como persona me siento atacado, no se había ido a ningún lado, estaba aquí. Ahora ha estrenado y con este rigor, con un montón de amigos, compañeros como el maestro Antonio Canales que hoy le han dado la Medalla de Oro de las Bellas Artes” dijo. Amargo dijo que había visto a la asturiana “nerviosa, pero muy segura” y aseguró que ella “es una persona que cuando escuchó todo esto le afectó”. El bailaor comentó además que el espectáculo está funcionando bien en taquilla.

Una comentada ausencia

“Todo se ha ensombrecido y se ha liado como nadie esperaba", declaró Blanca Romero en una entrevista con La Vanguardia, poco después de la detención del bailarín para justificar su ausencia en la obra. "Ya será en otra ocasión", dijo entonces cuando se especulaba que había sido esta acusación la que había motivado la renuncia de la asturiana. Sara Vega, que se turna en el papel con Blanca, desmintió esta misma semana todos los comentarios. “Blanca es una enamorada de Rafa, de nosotros, somos una gran familia, pero estamos haciendo otros proyectos y estamos cuadrando fechas y cosas. Ella hará unos días y luego sigo yo. Nos vamos a turnar. Es cuestión de fechas. Las cosas de los teatros” aseguró. Lo mismo que ahora ha reiterado la asturiana.

El pasado uno de diciembre el bailaor Rafael Amargo fue detenido en Madrid en el marco de una operación de la Policía Nacional por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas, tal y como informó Europa Press. Solo un par de días después estaba previsto el estreno de Yerma en el Teatro La Latina de Madrid. “Una obra muy amarga, muy mía, que mezcla muchos conceptos” como había definido el bailarín. La mediática detención de Amargo y las sospechas sobre él, que fue puesto en libertad el día 2 con cargos, no frenaron sin embargo el arranque del espectáculo.

