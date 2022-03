Tras la polémica por la detención de Rafael Amargo Blanca Romero por fin rompe su silencio y explica por qué no actuará en 'Yerma' La actriz ha anunciado que no participará en la obra del bailaor flamenco en una entrevista concedida al diario 'La Vanguardia'

Después de todo el revuelo generado por la detención de Rafael Amargo, Blanca Romero ha aterrizado en Madrid en medio de una gran expectación por su ausencia en Yerma, la obra del bailaor granadino. La actriz de Gijón por fin ha roto su silencio y ha concedido una entrevista al diario La Vanguardia para anunciar que finalmente no participará en el espectáculo flamenco en Madrid. "La presión mediática no me ayuda a cumplir un sueño que tenía desde pequeña. Todo se ha ensombrecido y se ha liado como nadie esperaba. Pero creo que la vida dispone y dios propone. Ya será en otra ocasión". Blanca confirmaba de este modo que no cumplirá su deseo de debutar en el teatro.

Angustiada por toda la polémica que ha generado su ausencia, la intérprete de Física o Química ha asegurado que se trataba de "una colaboración personal y puntual" y que no se había pronunciado antes porque lo pactado era participar algunos días entre el 23 de diciembre y el 10 de enero, cuando su hijo Martín tiene vacaciones. "Así se acordó, todo estaba claro, por eso no he dado explicaciones hasta ahora, porque la fecha no había llegado". La actriz de Bajo Sospecha alternaría su papel con Sara Vega, la otra bailarina del espectáculo flamenco, pero finalmente no será así. Blanca ha llegado a Madrid y ha asegurado que ahora en Navidad debe cumplir con otros compromisos profesionales dentro y fuera de España.

Mientra ella ha estado en silencio durante todo este tiempo tras el revuelo que se formó por la detención de Rafael Amargo y el posterior estreno de la obra el pasado 5 de diciembre, las declaraciones del bailarín granadino no hicieron más que crear más expectación y generar cierta confunsión entorno al asunto. De cualquier modo, Romero ha querido aclarar que su decisión de no participar en Yerma nada tiene que ver con la situación judicial de Rafael Amargo. Se debe más a la presión mediática generada en todo este asunto. "Espero que Rafael Amargo, como quieren sus padres y la gente que le quiere, esté bien. Yo deseo verlo bien y triunfando. Confío en su inocencia". A su vez ha querido enviar un abrazo a toda la compañía por todo el cariño con el que la han tratado durante todos estos meses.

Entretanto la situación judicial de Rafael Amargo sigue siendo complicada. La Fiscalía de Madrid ha recurrido la puesta en libertad del bailaor en la causa en la que se le investiga junto a otras tres personas por la presunta comisión de delitos de tráfico de droga y pertenencia a organización criminal, han informado a Europa Press fuentes fiscales. El pasado 3 de diciembre, la juez de Instrucción número 17 de Madrid acordó dejar libre al artista con medidas cautelares, al igual que hizo con su mujer, con el productor de la obra Yerma y con un amigo. La magistrada adoptó esta decisión en contra del criterio del fiscal, que había solicitado prisión para los cuatro.

Tras recibir la notificación del auto, el fiscal ha decidido recurrir la puesta en libertad al entender que se den las requisitos legales para su ingreso en prisión provisional. Los detenidos están siendo investigados por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y otro de pertenencia a organización criminal. El abogado defensor, Cándido Conde Pumpido, ha señalado a Europa Press que están estudiando la causa para valorar que decisiones tomar respecto al proceso penal.

